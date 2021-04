Prodeje čínských aut v Evropě i jinde mimo Čínu prudce rostou, až skoro trojnásobně před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haval

A není to tak, že by byly prodány 3 vozy místo jednoho, bavíme se o tisících aut každý měsíc. Zatímco celé trhy obvykle klesají, Číňané jako by si žili ve svém vlastním světě.

Skoro přesně před měsícem jsme psali o tom, že průlom čínských aut na západní trhy asi právě nastal, neboť se hned několik značek začalo výrazně prosazovat v už náročné Austrálii. A jakkoli jedna vlaštovka nutně jaro nedělá, ostatně se stačí dnes podívat z okna, nezdá se, že by šlo o výkyv vymykající se tomu, co se děje jinde.

Důkazem budiž stále větší úspěch čínských aut na trhu nám teritoriálně podstatně bližším, v Rusku, které je z hlediska převažujícího místa prodejů nových aut hlavně evropskou zemí. Také tam Číňané díky benevolentnějším pravidlům pro homologaci svá auta prodávají, některé tradičnější značky tak už činí léta. Dosud se to ale obešlo bez výraznějších úspěchů, třebaže ani loni automobilky jako Haval, Geely nebo Chery ignorovat nešlo. Teď ale najednou vystrkují růžky s takovou razancí, že do prodejních statistik dělají díry.

Včera jsme vás informovali o tom, že Škoda je v Rusku relativně úspěšná, když za téměř šestiprocentního poklesu trhu klesá jen o jedno procento a velký zájem o inovovaný Rapid ji posouvá mezi prodejce vůbec nejžádanějších aut. To Číňané sice nemají mezi 25 nejprodávanějšími modely žádný konkrétní vůz, nad výsledky Škody se ale i tak mohou hlasitě smát klidně se srpem a kladivem v ruce.

Ruský Avtostat informuje, že Haval už se posunul do pomyslné top 10 značek, když meziročně zvýšil své prodeje o 77 procent a s 2 833 prodanými vozy za měsíc opravdu není hodný ignorace. Není v tom ale sám, Chery s 2 398 prodeji hlásí meziroční růst na 294 procent loňských hodnot a Geely je s posunem nahoru o 85 procent a 1 732 zářezy na prodejní pažbě též velmi úspěšný, mezi všemi výrobci šestnáctý. To jsou obrovské nárůsty v situaci, kdy celý trh klesá; co teprve, až si lidé budou zase jistější v kramflecích?

Zdá se být skutečně jasné, že zlom je za námi a nyní je jen otázkou, kam až se mohou Číňané propracovat. Se stále atraktivnějšími auty, stále nízkými cenami a nekonečným sebevědomím si to snad ani netroufáme odhadovat. Současná dynamika nárůstů odbytu ale naznačuje, že strop je ještě hodně daleko.

Jedním z úspěšných čínských modelů v zahraničí je SUV-kupé F7x. Velký model, který lze označit za stylovější Škodu Kodiaq, je při ceně začínající kolem půl milionu korun zajímavou nabídkou. Foto: Haval

Zdroj: Avtostat

Petr Miler