Renault míří s novým Méganem do průšvihu, zákazník už pro něj není na prvním místě před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Francouzi poprvé ukázali hotový nový Mégane a přiblížili nám své plány na další léta. Jsou tak absurdní, že nevěříme ani na sekundu, že by mohly skončit jinak než průšvihem.

Svého času byl pro automobilky zákazník vždy na prvním místě. To je ale nyní minulostí, nadvládu nad celou branží převzali politici a úředníci, kterým jsou potřeby obyčejných lidí ukradené. Jakkoli se zákazníky soustavně zaklínají, nemyslí na něj ani v nejmenším, jinak by je nechali projevovat jejich vlastní potřeby a nenutili jim své. Evropská unie se ale rozhodla, že auta budou jednoho dne elektrická, ať už je reálný dopad jejich rozšíření jakýkoli a efektivita jejich boje proti CO2 též.

Lidé jsou tak soustavně tlačeni ke koupi aut, která jsou o poznání dražší než vozy, jaké používají dosud a současně hůře vyhovují jejich potřebám. A aby toho nebylo málo, mýtem je i jejich ekologický přínos, neboť elektřina rozhodně nevzniká s nulovými emisemi a vše okolo výroby baterií má k ochraně přírody též daleko. Před veškerá tato fakta se ale EU snaží elektrický vlak rozjet na ještě vyšší rychlost. A co je bizarní, někteří výrobci jí v tom pomáhají, jakkoliv se může zdát, že jsou sami proti sobě.

Tak to ale není. Elektrifikace vyžaduje miliardové investice, které vůbec nejsou spojeny s jistým výsledkem. V momentě, kdy jdete proti zájmům podstatné části, zřejmě většiny trhu, nelze s úspěchem počítat. Když se tedy jednou automobilky rozhodnou vsadit na tuto nejistou kartu vše, už nemohou couvnout a naopak budou chtít, aby EU a další instituce jejich investice chránily.

Renault je jedním z těchto výrobců, jak ostatně připouští sám šéf značky Luca de Meo. Ten sice neuvedl, že Francouzi zcela končí se spalovacím ústrojím, nicméně zmínil, že Renault bude nejzelenější automobilkou starého kontinentu. A že v roce 2030 bude devět z deseti aut, které tento výrobce prodá, disponovat elektrifikovaným pohonem. De Meo přitom doufá, že právě tato strategie pomůže značce zpět na vrchol.

Přijde nám to jako cesta do pekel, nikoli k úspěchu, jen čas ale ukáže víc. A nebude to dlouhý čas. Renault totiž už začal odhalovat nový Mégane s přídomkem E a karoserií připomínající SUV, který do boje o zákazníka vyrazí ještě letos. Postaven bude na modulární platformě CMF-EV zasvěcené elektrickému pohonu, u které se počítá s nejtenčím - pouze 11 cm vysokým - paketem baterií na trhu. Základní verze by pak měla dostat do vínku kapacitu 60 kWh a s údajný dojezd 450 km, stejně jako elektromotor o výkonu 220 koní schopný sprintu na stovku pod 8 sekund. A také omezovač rychlosti na 160 km/h, jak už Renault řekl dříve.

Posléze by ovšem měla dorazit ještě varianta s 87 kWh, u které dojezd vzroste na údajných 500 km. S tou ovšem nemáme počítat letos. Lišit se nicméně bude pouze technikou a možná některými detaily, kabinu dostane identickou. Znamená to tedy, že dorazí záplava displejů, pod nimiž se již nebude nacházet středový tunel. Místo toho máme čekat řadu úložných prostor, jenž doplní více centimetrů pro kolena, ramena i hlavy pasažérů. Dá se čekat, že takové auto bude zásadně dražší než dnešní Mégane a jsme zvědavi, kdo si jej při jeho výše zmíněných možnostech koupí - bez dotací to asi moc lidí nebude.

Tím můžeme Renault opustit, na moment se ale ještě přesuneme k Volkswagenu. Němci totiž aktuálně začínají s nadšením vítat vůbec nejpřísnější limity emisí CO2, kvůli kterým v Evropě pomalu nic jiného než elektromobily ani nepůjde prodávat. Proč tomu tak je, jsme zmínili již výše. Také koncern VW Group totiž do alternativního pohonu napěchoval miliardy, vlastně investoval více peněz než kdokoliv jiný. A i když je o jeho elektrická auta prachbídný zájem (model ID.3 je na zlomku odbytu Golfu, i když Golf zažívá nejnižší prodeje za několik dekád) navzdory extrémním a do budoucna neudržitelným dotacím, nyní chce, aby jeho nejistá sázka na elektrického koně nesla své ovoce.

Pokud by ovšem zůstalo na vůli zákazníků, Němci by stejně jako Francouzi stěží uspěli. Elektromobily ve své současné podobě nejsou s to nahradit auta s konvenčním pohonem, navíc jsou drahá. Přesně to si VW uvědomuje. A jelikož sám o sobě nedokáže změnu názoru u zákazníků zařídit, jednoduše spoléhá na politiky, kteří mohou zatížit konvenční auta takovými poplatky, že se ta elektrická stanou cenově srovnatelnou alternativou. Ovšem, ani tehdy není psáno, že si je někdo koupí - země, která podobnou cestu zkouší v menším, to už poznává na vlastní kůži.

Renault se pochlubil prvními snímky nového Mégane E, který již nebude hatchbackem, nýbrž crossoverem. Jako ryze elektrický vůz se všemi jeho nevýhodami a mnohem vyšší cenou než dnes má podle nás už teď minimální šance na úspěch. Foto: Renault

Zdroje: Renault, Reuters

Petr Prokopec