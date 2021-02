Tesla si nechala patentovat nové řešení stěračů, umí to, co žádné před nimi dnes | Petr Prokopec

/ Foto: The United States Patent Office

Stěrače čelního sklo jsou zdánlivě jednou z těch věcí, na kterých není co inovovat, kalifornská automobilka ale zjevně umí vymýšlet novinky i v takových oblastech. Tuto má dostat nový Roadster.

Na první pohled se může zdát, že na Tesle nenecháme nit suchou, tak to ale není. Jednání každé automobilky jen nastavujeme zrcadlo a to, co v poslední době předvádí Američané, má k obdivuhodnému obvykle daleko. Stále okatěji upřednostňují kvantitu před kvalitou, vyžívají se v zavádějících názvech bezpečnostních systémů, které jsou i kvůli tomu kontraproduktivní a se zákazníky zacházejí jako s onucemi - mimo jiné. Někteří to přehlíží, my to nemáme v povaze.

O některé z přešlapů Tesly se zasloužila i snaha o inovace za každou cenu, třeba absurdní nový volant faceliftovaného Modelu S je skutečně nesmysl. Ne vždy ale šlápne vedle, přišla se spoustou nových či neobvyklých řešení, která posouvají automobilový svět dál. Jedním z nich by mohlo být i nové řešení pohonu stěračů čelního okna. Kalifornská automobilka si totiž nechala patentovat systém, který používá lineární elektromotor. Ten se pohybuje po vodicích lištách kopírujících tvar čelního okna, jejichž součástí je i permanentní magnet.

Na elektromotoru je usazeno rameno stěrače, jež samo o sobě vykonává standardní půlkruhový pohyb. V kombinaci s posunem lineárního motoru ale dokáže ošetřit prakticky sto procent plochy celého čelního okna, což navyšuje viditelnost a tedy i bezpečnost. Při nečinnosti pak celý komplet může zmizet pod hranou kapoty a snížit aerodynamický odpor vozu.

Tesla chce prý tento nový systém použít u Roadsteru druhé generace, který by se měl objevit v létě příštího roku. Zda se tak ovšem skutečně stane a zda tento systém opravdu dostane, je však momentálně ve hvězdách. Nikoliv jen proto, že Tesla je na štíru s dodržováním vlastních termínů, však sám Roadster je dnes už čtyři roky starou „novinkou”, která se pořád nevyrábí. Pravým důvodem je to, že míra inovací, s jakou přichází, je opravdu nemalá.

Připomeňme, že když automobilka představila Cybertruck, zmiňovala také jeho unikátní technologii očisty čelního okna. O tu se starají laserové paprsky, což si Tesla rovněž nechala patentovat. Zatímco však tento systém zavání spíše vzdálenou budoucností, lineární elektromotor s navázaným stěračem by klidně mohl zamířit do prodeje. Nicméně ani ten nakonec nemusí být konečnou v rámci všech inovací.

Stačí totiž jen zavzpomínat na nedávnou minulost, kdy výrobci ve velkém poukazovali na možnosti nanotechnologií. Pokud čelní okno ošetříte materiály s hydrofobními nanočásticemi, v rychlostech nad 60 km/h stěrače v podstatě nepotřebujete. Voda je od povrchu odpuzována a proud vzduchu je z okna odfoukne. Impregnace navíc v zimních měsících usnadňuje odstranění námrazy, zatímco v létě díky ní lépe zmizí z výhledu ulpěný hmyz.

Zda ovšem Tesla danou technologii zařadí do své strategie, není jisté. Stejně jako to, zda se vydá cestou laserovou či elektromagnetickou. Stoprocentně nicméně můžeme počítat s tím, že Cybertruck i Roadster budou napěchované inovativními prvky. Jestli ovšem všechny povedou k navýšení komfortu a bezpečí posádky, ukáže až čas.

Tesla si nechala patentovat unikátní systém stěračů čelního okna, jenž využívají pohyblivého elektromagnetického bloku a vodících lišt. Foto: The United States Patent Office

Zdroj: The United States Patent Office

Petr Prokopec