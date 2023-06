Němečtí kolegové si před 9 léty pořídili elektromobil, dnes už jim poslouží leda na cestu pro rohlíky před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Devět let stará spalovací ojetina s podobným nájezdem by byla ještě velmi perspektivním vozem, elektrické BMW je ale zralé na nové baterky za cenu, za kterou koupíte srovnatelně starou spalovací Octavii s minimálním nájezdem v nejlepší specifikaci. Jaký má tohle smysl?

Alfou i omegou elektrifikace aut jsou baterie, zjistil to už i „Mr. Bean”. Všechno ostatní bylo v dostatečně dobré podobě vyvinuto už dávno, baterie jsou ale příliš velké, těžké, drahé, mají malou kapacitu, dlouho se dobíjí a trápí je příliš krátká životnost na to, aby ve stroji typu automobil mohly bezproblémově sloužit.

Je tedy hezké, že výrobci neustále zdokonalují systémy pohonu, ovšem jejich snahu lze přirovnat k jezeru, které nově budete přelévat s pomocí jedenáctilitrového kýble namísto původního desetilitrového. Ano, jde o zlepšení, ovšem v podstatě zanedbatelné. Pracuje se pak logicky i na akumulátorech, evoluce je ale velmi pomalá. Ani „malý třesk“ nepřijde ještě 10 let, o jakémkoli velkém si pak můžeme nechat jen zdát. I kdyby ale jednou přišel, zásobení elektrických aut dostatkem energie za dostatečného výkonu je prakticky utopií.

Elektromobily tedy trápí stejné problémy, jako tomu bylo před více než sto lety, kdy s nimi mimo jiné koketoval i Ferdinand Porsche. Ovšem ani tento geniální rodák z Vratislavic u Liberce nedokázal překonat překážky v podobě vysoké hmotnosti, nízkého dojezdu a příliš vysoké ceny. Nakonec tak skončil u spalovacích aut, v jejichž případě sice také v průběhu let docházelo na zvyšování objemu kýble, ovšem se železnou pravidelností. Navíc čas od času přišel zásadní zlom a současná spalovací auta jsou mimořádně vypiplanými stroji, které nabízí kombinaci dynamiky, použitelnosti a ceny, o kterých si elektromobily mohly nechat vždy jen zdát.

Spalovací vozy navíc mají oproti těm elektrickým výhodu ve své pohonné jednotce také v tom smyslu, že sice postupně ztrácí na výkonu, ovšem pouze minimální měrou. Pokud se o ni navíc budete dobře starat a čas od času vyměníte pár komponentů, což vás nezruinuje, i když počítáte každou korunu, pak vám bude sloužit pomalu na věčné časy. V případě elektromobilů se ovšem klidně můžete stavět na hlavu a pozvolné degradaci baterií ale nezabráníte. Lze ji sice zpomalit, to ano, ovšem tak jako tak jednoho dne zkrátka „odejdou“.

Právě na tento problém aktuálně kolegové z Auto Bildu. Ti do své flotily zařadili již v roce 2014 elektrické BMW i3 a nechali si ho dodnes. Pořídili svého času verzi, která disponovala akumulátory o kapacitě 22 kWh (z čehož využitelných je jen 18,2 kWh). To je z dnešního úhlu pohledu velmi malá porce, i když vzhledem k hmotnosti vozu (1 345 kg) to až tak neplatí. BMW tehdy uvádělo dojezd 161 km, kterého s takto prťavým vozem šlo i dosáhnout, tak tomu ale bylo před devíti lety.

Od té doby mnichovský elektromobil osazený kromě akumulátorů také motocyklovým dvouválcem (což hraje v jeho prospěch, dostaneme se k tomu) ujel něco málo přes 143 tisíc kilometrů. To není nijak mimořádná porce, 9 let staré spalovací auto se 143 tisíci najetými km bude pořád velmi perspektivní ojetina. Ne tak to elektrické.

Kolegy logicky zajímalo, jak jsou na tom baterie. A po návštěvě servisu BMW se dozvěděli, že nadále mohou počítat už jen se 74 procenty původní kapacity. Na jásot tak nedošlo, a to dokonce od Claudie Bode, která dříve patřila mezi největší zastánce tohoto vozu. Je to už přílišná degradace, která znamená, že vůz v chladném počasí zvládá na jedno nabití urazit jen 60 kilometrů, na jakýkoli větší výlet mimo město lze tak rovnou zapomenout. Podobné je to ovšem i na jaře či na podzim, kdy lze počítat s 99 km. A to je třeba se snažit, třeba nepoužívat klimatizaci, která v létě nevyhnutelně přijde ke slovu. A dojezd letí znovu o desítky kilometrů dolů.

Když si uvědomíme, že toto konkrétní BMW i3 stálo 46 520 Eur, což dnes odpovídá 1,1 milionu korun, ovšem před devíti lety šlo o ještě větší peníze, pak tu rozhodně nemáme něco, čemu se dá říci dobrý obchod. Nové baterie přitom stojí 14 tisíc Eur (asi 331 tisíc Kč) a od jejich koupě vůz nezachrání ani onen benzinový generátor, který vozu aspoň pomohl prodloužit životnost akumulátorů a zajistit jeho použitelnost. Dnes už ale s provozem auta jako takového nepomůže - bez dobrých baterek v útrobách se i3 dříve nebo později nehne.

Koupě nových akumulátorů je tedy ekonomickým nesmyslem, stejně jako je samotný vůz ekologickým nesmyslem. Aby totiž vyvážil nadbytečné emise z výroby, musel by ujet daleko více. To ale již půjde stěží, auto se dostalo do klasického začarovaného kruhu elektromobilů, ze kterého nemá jak rozumně utéci. Přibližně za cenu nových baterek si pak můžete koupit třeba skoro stejně starou Octavii 3 s nejlepším motorem, výbavou a skoro nulovým nájezdem. Kdo dá přednost baterkám?

Průměrné stáří německého vozového parku loni vzrostlo na 10,1 roku. Spalovací vozy mají i po takové době stále co nabídnout, plně elektrické i3 je však prakticky zralé do šrotu. Verze REX s motocyklovým dvouválcem sloužícím jako generátor energie pak nebude sloužit o mnoho déle, neboť i její fungování omezena bateriemi. Foto: BMW

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

