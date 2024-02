Revoluční diesel na benzin od Mazdy upadá v zapomnění, Japonci to zas jednou vzali za špatný konec před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mazda

Pro automobilový svět to byla velká naděje, praxe ale nakonec jen připomněla, proč si na tomtéž dříve vylámali zuby prakticky všichni včetně svého času velmi pokrokového Mercedesu. „Diesel na benzin” možná jednou revolucí skutečně bude, ten od Mazdy jí ale prostě není.

V letech 2018 a 2019 to bylo velké téma a jedna z nadějí, jak se technicky vysmát snahám o stoprocentní elektrifikaci automobilové dopravy. Kdyby někdo přišel s citelně efektivnějším spalovacím motorem, který nemá problémy zejména s některými typy emisí, byla by to rána, ze které by se další pokus o „elektrickou revoluci” nevzpamatoval možná dekády. Tentokrát to ale neklaplo.

Řeč je o motoru SkyActiv-X, tzv. dieselu na benzin od Mazdy, který měl potenciál výše popsaného dosáhnout. Myšlenka takového motoru není ani trochu nová, s ideou použít principy fungování vznětového motoru pro spalování benzinu a dosáhnout tzv. homogenního kompresního zapalování (HCCI) si mnohé automobilky pohrávaly už dřív, nikdo ale takovou jednotku do sériové výroby nedostal.

Firmy jako Mercedes, GM, Ford nebo Hyundai se s nápadem vdechnout motorům HCCI život pochlubily nejednou, pak se ale vždy na dlouho odmlčely. Zapalování stlačením směsi s benzínem v hlavní roli zkrátka nikdy nedosáhlo tak spolehlivého fungování, aby se produkční reality dočkalo. A Mazda to najednou měla změnit.

Vypadalo to jako bomba, ale jen do chvíle, než jsme se dozvěděli, jak motor vlastně funguje. Mazda vlastně nevdechla život skutečnému HCCI, ale vlastně jen jednotce, která používá jen část principu tohoto způsobu spalování. Také japonská automobilka si vylámala zuby na největším problému celé koncepce, a to kontrole spalování vysoce reaktivní, extrémně stlačené směsi benzinu se vzduchem. Čím to tedy obešla? No parciálně klasickým zapalováním, diesel na benzin od Mazdy má pořád svíčku.

Ta sice nefunguje tak jako v běžných zážehových motorech, část procesu spalování ale ovládá. Co to má za následek? Bingo, motor není tak efektivní, což jej připravuje o část jeho největší výhody. Už první praktické zkušenosti tedy naznačily, že tohle není „ta bomba” a částečné zlepšení efektivity není dostatečné, aby bylo možné hovořit o čemkoli převratném. Mazda zkrátka poznala to samé, co dříve poznal Mercedes - že to prostě rozumně nejde, ne za současného stavu vývoje techniky.

Celou historii obšírně shrnutí kolegové z Motor1, pokud vás zajímají detaily. Ve výsledku ale platí jen jedno - SkyActiv-X si pořád můžete koupit a byť tím asi neuděláte chybu, nic reálně převratného ale nečekejte, jak naznačil i nedávný dlouhodobý test Auto Bildu. Japonci to zkrátka zas jednou vzali za špatný konec, když tento motor chtěli do výroby dostat tak moc, že do jeho výchozí koncepce zasáhli natolik, že ji do značné míry popřeli. Snad příště.

Mazda nabízí motor SkyActiv-X mj. do modelu 3. V průběhu času jej dokonce vylepšovala, nic převratného ale nakonec nedokázala a její nápad postupem času upadá v zapomnění. Foto: Mazda

Zdroje: Motor1, Mazda

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.