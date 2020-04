Dosud nikdy nezveřejněné záběry ukazují, jak vypadala Tesla a Elon Musk v roce 2008 před 5 hodinami | Petr Prokopec

Dnes je Tesla relativně velkou automobilkou a Elonu Muskovi táhne na 50, před 12 roky to ale byl stále mladý muž jen snící o velkém výrobci elektrických aut. Dobové záběry to skvěle připomínají.

I v současné době jsou elektromobily nadále jen alternativou k vozům se spalovacím ústrojím, na druhé straně však jejich existence již nikoho nepřekvapí. Před dvanácti lety ale situace vypadala docela jinak, svět znal bateriová auta jen jako vozítka s prapodivným designem, která za vysokou cenu nabízí minimální využitelnost. Když se tedy objevila Tesla Roadster, bylo to něco neobvyklého.

Právě na tuto dobu se nyní rozhodl zavzpomínat Jay Leno, který dle svých slov během uplynulých dní procházel svým nekonečným videoarchivem. Přitom objevil i záběry z vůbec první návštěvy Elona Muska. Na tu došlo v roce 2008, ovšem daný segment se nakonec v Lenově pořadu nikdy neobjevil. To ve výsledku až tak nepřekvapí, neboť ani slavný moderátor nebyl před 12 lety takovým propagátorem elektromobility, jakým je dnes. Na druhou stranu však k Tesle přistupoval vstřícněji než Jeremy Clarkson.

Nyní tak máme jedinečnou příležitost vrátit se do doby, kdy Muskovi bylo 36, měl za sebou prodej společnosti PayPal a jako jeden z prvních investorů vstupoval do Tesly. Posléze pak byl uznán i jejím spoluzakladatelem, ačkoliv u prvotní myšlenky nestál. Je ovšem více než jisté, že bez jeho peněz a nápadů by kalifornský start-up nikdy nedosáhl pozice nejhodnotnější americké automobilky. Tu si drží i dnes, jakkoliv pohyb akcií z posledních dvou měsíců připomíná jízdu na horské dráze.

Zpět ale k setkání dvou ikonických postav automobilové branže, ze kterých se později stali přátelé, přičemž Leno je jako majitel Tesly Model S pro značku jedním z ambasadorů. Před dvanácti lety byl ale k nové technologii značně skeptický a zajímalo jej hlavně to, jak jsou baterie ochráněny či jak fungují elektromagnetické brzdy. Testovací jízdu už doprovázely jen slova plná obdivu o velmi tichém provozu a neskutečném zrychlení již od nulových otáček.

Musk na tehdejší setkání dovezl vůbec první zákaznický Roadster. Ten byl postaven na základech Lotusu Elise, dle šéfa Tesly však měl s britským strojem společných pouze 8 procent komponentů. Kvůli prodloužení a přidaným bateriím pak byl o 30 procent těžší, ačkoliv měl celou karoserii z karbonu. V rámci dojezdu a dynamiky za současnými produkty značky zaostával, to však lze snadno změnit - jak totiž Leno dodává, za novější lze vyměnit baterii i elektromotor.

Před dvanácti lety byl Jay Leno vůči elektromobilitě skeptický, nicméně nakonec si jízdu s Teslou Roadster užil. Následně se stal zákazníkem i ambasadorem značky a s Elonem Muskem jsou nyní přátelé

Zdroj: Jay Lenos' Garage@Youtube

Petr Prokopec