Bohatí lidé si kupují stále častěji ojetá auta, nikoli však proto, že by chtěli ušetřit před 4 hodinami | Petr Miler

Sníte o tom, že jsou budete mít dost peněz na to, abyste mohli zavítat třeba do dealerství Rolls-Roycu a objednat si zbrusu nový vůz, jako ti bohatí? Věřte, že oni sami to dělají stále méně.

Je to něco, co je přičítáno pandemii koronaviru, máme ale pocit, že jde o už dlouhodobý trend, který dění okolo covidu nanejvýš uspíšilo. Už ze stále většího množství prodejců luxusních a sportovních ojetin nejen v České republice je patrné, že tomuto druhu obchodu se daří. A potvrzují to i veřejně dostupná čísla.

Zatímco prodejům nových aut se daří tu lépe, tu hůře, tu jsme svědky stagnace, prodeje drahých ojetin doslova explodují, a to i přímo u samotných automobilek. Podle dat zjištěných kolegy z Auto News se dříve na prodejích Rolls-Royců podílely ojetiny z 33 %, dnes jde o 75 %. Odbyt nových Bentley stoupl za posledních 5 let o 34 %, prodeje ojetin ale šly nahoru o 53 %. Roste také zájem o ojetá Ferrari z programu Ferrari Approved a podle dat Edmunds vystřelily ceny ojetých McLarenů za poslední rok o 30 % a některé se dokonce prodávají dráže než nové.

Důvodů je více, na tom hlavním se ale shodují všichni: Bohatí kupci drahých vozů chtějí svá nová auta stále častěji hned. Právě to je do značné míry připisováno pandemii, neboť měsíce strávené „bez zábavy” zvyšují apetit a vytváří v lidech dojem, že život je krátký na to, abychom na nové auto mohli čekat. Navíc se nyní čekací doba prodlužuje a existuje dost těch, kteří na pandemii neprodělali. Přesto máme pocit, že toto nanejvýš zintenzivnilo trend, jehož jsme byli svědky už dříve.

Sám ze svého okolí znám lidi, kteří by si mohli koupit skoro jakékoli nové auto, přesto je kupují zřídka. Mají jich několik, střídají je relativně často a čekejte půl roku na auto, které pak budete mít... půl roku? Navíc by v takových případech „vyžrali” celý počáteční pád ceny a bohatí lidé se obvykle nestali bohatými tím, že by bez okolků vypisovali tučné šeky. I když tedy ekonomický faktor jistě též hraje roli, čekaní prostě přestalo být „in”, a to už před koronavirem.

I díky tomu ojetiny postupně ztrácí punc jakési méněcennosti, ani ve vyšší společnosti už na vás nikdo nebude koukat skrz prsty, že jste přijeli rok dva starým autem, které jste zjevně koupili z druhé ruky. Je to vnímáno stále více jako chytrá a s ohledem na čekací doby pro některé nevyhnutelná volba. I proto předpokládáme, že tento trend bude pokračovat - mít ojetinu za miliony není ostuda.

Samozřejmě je třeba se ptát, kdo pak bude kupovat ta nová auta a jak bude celý trh vypadat, když zájemců o ojetiny přibývá více než kupců nových vozů? Na to ale máme hned několik odpovědí. Jednak to určitě není proti zájmům samotné automobilky ani kupců nových aut, neboť tento stav znamená vyšší zachování hodnoty ojetých vozů, což zákazníky samozřejmě těší. A přirozeně to zvyšuje i prodeje těch nových - jednak proto, že když si někdo koupí třeba jako své první Porsche ojetinu, je mnohem pravděpodobnější, že jednou přijde pro nové, kdy už dobu dodání nebude vnímat jako tak zásadní. A udělá to tím spíše, pokud ceny nových vozů budou klesat pomalu.

Automobilky jsou si navíc tohoto trendu velmi dobře vědomy a „mladé ojetiny” uměle vytváří. Ať už skrze své firemní flotily nebo vozy zapůjčované kde komu, sami jsme toho byli opakovaně svědky. Tyto vozy mají přesně stanovenou kilometráž a datum, kdy musí být automobilce vráceny, aby zapadly na tento trh a byly žádoucí. Firmy samozřejmě spojují užitečné s užitečným, neboť třeba takto těší i zaměstnance, obchodní partnery, získávají marketingově hodnotná spojení s celebritami apod., ale hybatelem je také saturovat trh ojetých vozů s pár tisíci km pro ty, kteří nechtějí čekat. Protože takových je stále víc.

Pokud jste miliardáři jako Reuben Singh a potřebujete 6 Rolls-Royců vyvedených tak, aby vám padly k barvám turbanů, asi vám nic jiného než koupě nového auta nezbude. Jinak ale i mezi majetnými lidmi roste zájem o ojetiny, hlavně proto, že je mohou mít hned. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: Auto News

