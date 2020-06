K mání je nejvíce ojeté Porsche na světě, na své kilometry vypadá překvapivě dobře před 4 hodinami | Petr Miler

Porsche dlouho neplatila za auta, která by si lidé kupovali na intenzivní každodenní ježdění, s nástupem modelů Panamera a Cayenne se ale mnohé změnilo. Právě jeden z Cayennů tak nyní hrdě kráčí v čele nejojetějších poršáků v prodeji.

Svět se mění a... Porsche s ním, chce se říci. Kdysi úzkoprofilově zaměřená automobilka vyrábějící pár sportovních modelů a investující skoro všechny zbývající prostředky do motorsportu se v posledních dekádách změnila v dojnou krávu první kategorie. Přepočteno na jedno auto vydělávají některé konkurenční značky jako třeba Ferrari ještě více peněz, jenže ty pošlou na trh nanejvýš deset tisíc aut ročně. Porsche jich prodává statisíce.

Ekonomická efektivita fungování automobilky je ohromující. Nevděčí za ni ale primárně ikonické 911, třebaže i na té jistě vydělává dobře a prodává ji na poměry sportovních modelů za miliony korun v neuvěřitelných počtech. Mléko teče hlavně z modelů jako Cayenne, Macan a Panamera, které posunuly automobilku směrem k mainstreamu a hrnou do její kasy obrovské marže. Zejména Cayenne a Macan nejsou až tak specifické stroje, jde o vozy stavící na technice používané Audi a Volkswagenem a jako takové nemohou být vývojově příliš drahé. V cenících se ovšem zkrátka nedrží.

Nejde navíc jen o to. Dalším faktorem je, že jsou mnohem intenzivněji používána, což k Porsche hrne další peníze skrze servisní prohlídky a opravy. Pro důkaz nemusíme chodit daleko - zejména modely Cayenne a Panamera najíždí nesrovnatelně více kilometrů než 911 nebo 718, což zkrátka musí být znát.

Připomíná to i auto, které vám dnes chceme ukázat. V tuto chvíli je to totiž nejvíce ojeté moderní Porsche (protože u těch starých je často obtížné zmapovat celou historii) v prodeji na celém světě. V USA je nejdále jedna z tamních Panamer s 243 tisící mílemi, tedy asi 391 tisíci km na tachu. Úctyhodná porce, evropský Cayenne na fotkách níže ale ujel už 477 tisíc km.

Donedávna absurdní číslo bylo nameteno prvním majitelem za pouhých 9 let cestováním hlavně po dálnicích mezi Polskem a Německem. Co je zajímavé, není až tak levné, neboť vypadá lépe než mnohé méně jeté kusy. Podle prodávajícího je to právě tím, že auto po celou dobu používal jediný vlastník, který se o něj také do poslední chvíle řádně staral - jen seznam dílů vyměněných za poslední rok je úctyhodný. Za všechny jmenujme filtr pevných částic, EGR-ventil, podvozkové díly, alternátor nebo brzdy. Že je to základní dieselová verze, třebaže slušně vybavená, asi nemusíme dodávat.

Když se na auto podíváte, opravdu byste mu stěží hádali více jak desetinásobné objetí zeměkoule, dlouhé cesty a pečlivý majitel jsou tady nezbytností. Při ceně trochu ďábelských 16 666 Eur, tedy asi 440 tisíc Kč, to není bůhvíjak výhodná nabídka. Ale kdo může říci, že jezdí s jedním z nejvíce ojetých Porsche vyrobených v poslední dekádě?

Zdroj: Mobile.de

