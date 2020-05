Německý princ Otto von Hessen zemřel, jeho vášeň pro rychlost se mu stala osudnou před 2 hodinami | Petr Prokopec

Byl milovníkem rychlých aut i motorek, právě to mu několikrát zkomplikovalo a nakonec i sebralo život. Zatímco před deseti lety jej jeho láska stála řidičák, letos k němu byl osud krutější.

Koronavirus poněkud zpozdil začátek motorkářské sezóny, nicméně s rostoucími teplotami začínají být silnice stále plnější jednostopých strojů. Očekávat tak stejně jako každým rokem můžeme větší frekvenci nehod, které mívají i ten nejhorší možný konec. Jedna taková se odehrála tuto neděli na německé dálnici A96. Celý případ je o to smutnější, že obětí nárazu do svodidel se stal německý princ Otto von Hessen.

Princ byl vášnivým motorkářem po celý život, přičemž před několika málo dny na svém profilu na Facebooku vystavil snímek sebe a nového stroje, který si pořídil. Právě Ducati Multistrada se mu však stala osudnou, byť podrobnosti případu zatím nebyly zveřejněny. Z policejního hlášení prozatím vyplývá pouze tolik, že princ měl jet poměrně rychle, nicméně to na německých Autobahnech samozřejmě není nic neobvyklého.

Policisté mimo to uvedli, že princ na motocyklu předjel auto, ovšem po tomto manévru se měl rozkývat. „Ze zatím neznámých důvodů pak ztratil nad strojem kontrolu a narazil do svodidel.“ Podle nich ovšem vysoká rychlost byla hlavní příčinou neštěstí. Vysoké tempo přitom princi nebylo nikterak neznámé, již v roce 2010 přišel kvůli překročení limitů o 9 měsíců o řidičský průkaz. Jenže tehdy to bylo v automobilu.

Otto von Hessen ovšem nebyl pouze vášnivým motorkářem a milovníkem rychlých aut. Zároveň byl svými přáteli a zaměstnanci popisován jako ten nejskromnější aristokrat na světě, který stojí nohama na pevné zemi. V několika restauracích McDonald's, které jako franšízant vlastnil, častokrát dokonce sám smažil hamburgery. „Byl to ten nejlepší šéf, který neváhal pracovat dlouho do noci,“ uvádí o něm jeden ze zaměstnanců.

Lze pak už jen dodat, že pětapadesátiletý Otto von Hessen patřil do rozsáhlé královské rodiny Hessen-Philippsthal-Barchfeldů, která je propojena i s dalšími evropskými dvory. Jako 461. v pořadí tak dokonce mohl vznést nárok na britský trůn, zároveň by mohl jako potomek Williama V, prince z Orange-Nassau, vládnout také v Nizozemsku. Oplakávat jej tak jistě nebude pouze jeho manželka a čtyři děti.

Německý princ Otto von Hessen v neděli zemřel...



...po havárii motocyklu Ducati Multistrada, který si jen pár dní předtím pořídil

Zdroj: Bild

Petr Prokopec