Policie našla auta ukradená až před 18 léty, stav vozů svědčí o jejich kvalitě

Že vám policie po 18 letech zaklepe na dveře a řekne vám, že objevila vaše auto ukradené v roce 2002, je asi to poslední, co byste čekali. Ale stalo se to a svědčí to i o trvanlivosti odcizených vozů.

O japonských autech se traduje, že vynikají vysokou kvalitou. A minimálně dvojnásob to platí o těch, které se pyšní logem Toyoty nebo Lexusu. Pro tyto značky je spolehlivost stěžejní, a tak mají třeba továrny na hybridy osazené vodními stěnami, jež mají zaručit, že dovnitř neprolétne ani zrnko prachu. I proto majitelé dávají kombinaci benzinového ústrojí a elektromotoru palec nahoru, ač by se u jiných značek obdobné techniky báli.

Že tato auta opravdu vydrží hodně, nyní nepřímo prokázala i ruská policie. Té se povedlo v Irkutském regionu vypátrat několik vozů, s nimiž se majitelé museli nedobrovolně rozloučit. Již to samo o sobě je počin hodný potlesku, neboť se nestává až tak často, že by muži zákona objevili ukradená auta. Většina vozů je během několika málo hodin rozmontovaná na díly a poslaná minimálně do několika servisů, když už ne rovnou do několika zemí.

V tomto případě se však policisté opravdu pochlapili, neboť našli Toyotu Land Cruiser 100, která byla v Moskvě ukradena již v roce 2002, tedy před osmnácti lety. Mimo toho se jim povedlo objevit také Toyotu Corolla odcizenou v roce 2009 a Lexus GS ukradený v roce 2010. Nalezen byl pak ostatně i druhý exemplář tohoto modelu, stejně jako Lexus NX, přičemž tyto vozy zmizely před sedmi a devíti lety v Irkutsku a Novosibirsku.

Z výše zmíněného je patrné, že vozy za sebou mají již opravdu úctyhodnou službu. A nejen že tedy neskončily rozmontované na díly, ale přežily do dnešních dní v poměrně dobrém stavu, na onom Land Cruiseru není ani 18 let ježdění v rukou někoho jiného než majitele ani znát. Přitom by se dalo očekávat, že když je někdo nabyl velmi levně (možná jen za pověstných pět prstů), bude se k nim chovat leda hulvátsky.

Zatleskat tedy můžeme nejen ruským policistům, ale také japonským automobilkám. A jen dodáme, že na krádeže přišla dopravní policie, která zaznamenala identifikační čísla. Posléze pak bylo zjištěno, že auta jsou odcizená. S pomocí dopravního registru tak bylo vypátráno, kde se nyní nachází, a jakmile dojde k vyřízení všech administrativních formalit, zamíří za původními majiteli, kteří je jistě už dávno oplakali. Jestli je nyní rádi uvidí, je jiná otázka, překvapeni ale budou zcela nesporně.

Ruská policie občas umí zázraky, po letech našla pět ukradených vozů. A jelikož se jednalo o Toyoty a Lexusy, vlastně by nás nemělo překvapit, že jsou stále provozuschopné a v relativně velmi dobrém stavu

Zdroj: Drom

