Tesly Cybertruck majitelům reziví po prvním stání na dešti, i když je auto vyrobeno z „nerezivějící oceli" | Petr Prokopec

I nerezivějící ocel může po čase podléhat zkáze, vše záleží na příměsích. Že ale Tesly Cybertruck začnou mít problémy s korozí po prvních pár týdnech v rukou majitelů, nečekal snad nikdo.

Poslední loňský listopadový den Tesla představila dlouho očekávaný sériový Cybertruck. A zároveň rozjela jeho dodávky. Po dvou a půl měsících ovšem začíná být více než jasné, proč sám Elon Musk o elektrickém pick-upu mluví jako o hrobě, který si automobilka sama vykopala. Hlavním problémem je karoserie z nerezivějící oceli, která měla vozu dodat auru robustnosti - dle značky totiž odolává různým typům palných zbraní. Chápeme, že pro pár jedinců je něco takového vítané, ovšem většina lidí by vše oželela výměnou za vyšší kvalitu.

Nejde tu nicméně jen o to, že dokonale slícovat jednotlivé panely karoserie je prakticky nemožné, stejně náročné je také je umýt. Zároveň je třeba vzpomenout na to, co „dělá náš dobře známý samopal vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti? No koroduje vy tupci”. Neboť co platilo v 50. letech minulého století a nač velmi vtipně ve snímku Černí baroni poukazoval Miroslav Donutil, to zkrátka platí i dnes. Potvrzením jsou stížnosti prvních majitelů Cybertrucku, který na svých vozech objevili oranžové fleky.

„Když jsem si včera vyzvedl vůz v Dublinu, pršelo, pak jsem s ním jel do Sacramenta. A teď už je na něm pár oranžových fleků. Nejsou velké, jsou drobné, ale jsou jasně patrné. Jistě, vůz jsem ještě nemyl, nicméně zatím byl pouze dva dny na dešti,“ svěřil se se svými zkušenostmi uživatel diskuzního fóra sdružujícího majitele a fanoušky Cybertrucku, jenž vystupuje pod přezdívkou Raxar. Přičemž dodal, že před deštěm a následnou korozí jej varoval již zástupce značky během předávání vozu.

O celém případu informují kolegové z Futurism, podle nichž na možné potíže upozorňuje majitele i Tesla přímo v uživatelské příručce. Ta praví, že prvky jako pyl z květin a stromů, pryskyřice, mrtvý hmyz či třeba ptačí trus musí být okamžitě odstraněny, aby nedošlo ke korozi. Přičemž většinu z této „špíny“ je třeba nejprve setřít speciálním přípravkem na bázi alkoholu, než dojde na klasické mytí. Experti pak dodávají, že poměrně důkladnou očistu je třeba provést po každé delší cestě, neboť Tesla dle jejich názoru při výrobě jednoduše šetřila.

Ocel totiž skutečně dokáže odolávat pomalu všemu, dokonce i kyselinám, vše nicméně záleží na míře příměsí. Čím více chromu, titanu či niklu do ni přihodíte, tím lépe. Ovšem tím také dráže. I když nicméně Tesla Cybertruck od prezentace prototypu v roce 2019 neskutečně zdražila, v rámci příměsí se evidentně rozhodla kráčet jednou z nejlevnějších cest, jaké existují. Což pro majitele vozu bude neskutečný problém, neboť pokud problémy přichází již nyní, co bude za pár let?

Další majitelů, který se skrývá za přezdívkou vertigo3pc, navíc dodává, že nejde o záležitost jediného vozu. Svůj Cybertruck si navíc taktéž vyzvedl nedávno, konkrétně 1. února. Oranžové skvrny se na karoserii objevily prakticky okamžitě, což majitel zdokumentoval a následně předložil v servise. V tom se dozvěděl, že Tesla „má postup, jak vše napravit“. Problém je však v tom, že „nemají k dispozici odpovídající nástroje, danou proceduru navíc nikdo nedělal“.

V březnu by se technici měli požadovaných nástrojů konečně dočkat, načež má dojít na opravy karoserie. Je ale otázkou, co přesně se stane - pokud totiž vozy rezaví již nyní, navíc ve slunné Kalifornii, co se stane třeba za rok na severu Států, kde je vlhkost daleko vyšší a navíc permanentní? Odpověď je skoro jasná. Ve finále tak možná jediným řešením bude polepení vozu. Fólie ale nejspíš zamezí jen „oranžovému“ vzhledu, nikoli samotné korozi.

Znovu je tak třeba vzpomenout na rady expertů, kteří radili Tesle, aby raději výrobu Cybertrucku odpískala, než ji přivede na mizinu. Už záruční opravy zrezlých karoserií mohou značku zruinovat, navíc by zanechaly nesmazatelné skvrny na její pověsti.

Karoserie z nerezu měla být jedním z největších benefitů Cybertrucku. Nakonec ale rezne, už teď, to je překvapení. Foto: Tesla

