Většina majitelů elektromobilů v Nizozemsku se vrátí ke spalovacím autům, říká rozsáhlý průzkum

Foto: Škoda Auto

Jak jednou usednete do elektromobilu, nechcete jinak, říkají jejich zastánci. Jak jednou sednete do elektromobilu, nechcete znovu, říkáme my. I v krajně zregulovaném Nizozemsku zjevně platí spíš to druhé, stačí osobní zkušenost a zrušení jedné z mnoha umělých výhod.

Během uplynulého desetiletí byla elektrickému pohonu aut umetena cestička opravdu do hladka. Stáli za tím především politici, kteří po roce 2015, kdy prasknul skandál dieselový skandál Volkswagenu, náhle měli na výrobce „páku”. Na tu začali tlačit opravdu vehementně, a to s pomocí biče i cukru. Zatímco tedy na jedné straně přicházely „tresty” spojené se spalovacími auty, na té druhé dochází k odklepávání jedné umělé výhody pro elektromobily za druhou. V mnoha zemích se tak elektrické vozy staly klidně i levnějšími než auta se spalovacím pohonem. A byť dominance na trhu stejně obvykle nedosáhly, desítky procent kupců si takto získaly.

Něco takového je z podstaty neudržitelné, třeba v Nizozemsku si ale na až takový problém nezadělali. Také tam mají dotace, nejde ale o velké peníze, není to tím, co motivuje asi 30 procent lidí pořídit si elektrická auta. Zavedli tam hlavně ony biče - spalovací auta jsou tedy uměle znevýhodněna mechanismy, které jsme probírali před pár dny, a jejichž chystané změny už teď pomáhají odhánět od elektrických aut firmy. A odeženou i soukromé kupce, jak ukázal rozsáhlý průzkum nizozemské Asociace majitelů elektromobilů (VER).

Ten ukázal, že se 54 procent současných majitelů aut s elektrickým pohonem vrátí se při svém příštím nákupu ke spalovacímu vozu. A stane se to dříve než později. Nizozemci sice elektromobily moc nedotují, ale zjevně jim začalo vadit, že jejich majitele kasírují méně než vlastníky spalovacích aut. Považte tu absurditu - stát se nechce udotovat k smrti, a tak jde cestou umělých poplatků za spalovací auta. A pak stejnými poplatky zatíží i elektromobily, protože by mohl dostat víc peněz? To je opravdu na hlavu.

Ale přesně tak to je, počínaje 1. lednem 2026 se změní daňový systém, kdy silniční daň (MRB) dnes odvozovanou z emisí CO2 každého vozu (takže pro elektromobily je snížená asi na čtvrtinu) budou muset platit i majitelé elektromobilů, neboť nově bude určována také základě jiných faktorů, mj. na hmotnosti auta. A protože elektromobily jsou těžké, jejich zvýhodňování tím nejenže skončí, dokonce budou zatížené ještě vyššími platbami.

Majitelé elektrických aut tak ztrácí jen jeden z mnoha důvodů dávat elektromobilům iracionálně přednost, 54 % z 4 800 oslovených tazatelů to ale spolu s dalšími problémy těchto aut stačí k tomu, aby se s elektromobilem rozloučili. Není to ale tak, že šlo o jediný důvod, i v situaci srovnatelných plateb by 38 procent stávajících majitelů elektrických aut dalo těmto vozům vale tak jako tak.

Zas a znovu se tak potvrzuje, že elektromobily nejsou přesvědčivým produktem. A pokud někoho přece jen osloví, je to dáno hlavně jejich umělým zvýhodňováním. Jak už jsme uvedli, nizozemské firmy jim dávají ve velkém sbohem už nyní, nevyplatí se jim ani za stávajících výhod kvůli vysokým ztrátám hodnoty a dalším nákladům, které ani ohýbání tržního prostředí v jejich prospěch nepřekryje. Je to pořád ta samá píseň, ať už se podíváte kamkoli.

Škoda Enyaq je v Nizozemsku populárním autem, mnohonásobně populárnějším než u nás. Proč? Na základě nových zjištění si snadno odpovíte sami. Foto: Škoda Auto

