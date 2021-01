Nejspolehlivější auta všech tříd podle německých STK mají i nečekané premianty před 2 hodinami | Petr Prokopec

Pokud hledáte co možná nejvíce spolehlivé nové či ojeté auto spíše než konkrétní typ vozu, nebo se v té či oné třídě chcete zaměřit na spolehlivost, tento přehled vám může přijít vhod. Někdy jde o známe tváře, jindy o překvapení.

Dnes po čase opět zabředneme do detailů TÜV Reportu pro rok 2021. Dosud jsme z něj prostudovali nejen celkové statistiky, ale našli třeba i nejlepší vozy do 130 tisíc korun nebo nejhorší ojetiny do tří let stáří. Nyní nastal čas na absolutně nejlepší modely v obvyklých obchodních třídách, které se logicky znovu rekrutují z řad novějších modelů.

Oněch segmentů je celkem devět, ze zlatých vavřínů se ale může těšit jen pět značek. Z nich nejúspěšnější je Mercedes, který za sebou má opravdu náročný rok, utěšovat jej ale může, že se pro letošek stal symbolem kvality. Jeho GLC opanovalo nejen celkový TÜV Report, ale i kategorii SUV. Dvojitého vítězství se navíc dočkalo již podruhé v řadě. V případě tohoto SUV tak v podstatě nic neriskujete, ovšem i kvůli tomu se musíte připravit na poněkud vyšší ceny.

Zatímco přítomnost Mercedesu, Audi či Porsche mezi nejlepšími se dala čekat, asi jen málokdo předpokládal, že ještě více spolehlivých aut než z Zuffenhausenu pochází z Rüsselsheimu. Opel má v nejlepší devítce hned dva modely, Hyundai pak boduje jedním. V případě Korejců se navíc sluší dodat, že i30 vystřídalo na trůnu dosavadního krále kompaktů, a sice Mercedes třídy A. Platí to však skutečně jen v případě té nejnovější generace, která se vyrábí od roku 2017.

Tolik na úvod, nyní již vzhůru za kompletní devítkou. U té nejvyšší míra poruchovosti dosahuje úrovně 4,3, což znamená, že ze stovky vozů mířících na technickou kontrolu hned 95,7 aut projde na první pokus. Ve zbytku se pak většinou jedná o drobné potíže, na jejich vyřešení nepotřebujete zrovna naditou portmonku. I zde se najde výjimka, pročež tak jako v běžném životě i při nákupu těch nejmladších ojetin platí - důvěřuj, ale prověřuj.

Minivozy: Opel Adam

Již nevyráběný prcek Opelu zvítězil stejně jako v předchozím ročníku, tentokráte s mírou poruchovosti 3,7. Technici pějí chválu na podvozek, brzdy, motor i světla, což je ovšem dobrou zprávou pouze pro současné majitele. Ti budoucí totiž musí utratit alespoň 155 tisíc korun.

Malé vozy: Audi A1

Po devíti letech ve výrobě i nadále tři čtvrtiny veškeré produkce jezdí bez závažného defektu. Lepší vizitku snad Audi A1 ani nepotřebuje, nicméně také v jeho případě budete muset sáhnout hlouběji do kapsy, a to přinejmenším pro 183 000 Kč. Počítat následně můžete s mírou poruchovosti 3,3.



Kompaktní vozy: Hyundai i30

O korejském zástupci již byla řeč, a tak jen dodáme, že Hyundai i30 nemá žádnou výraznou slabinu, na kterou by bylo třeba dávat pozor. Pokud tedy budete mít štěstí na předchozího majitele, bude vám konkurence Octavie sloužit léta. Ostatně její míra poruchovosti činí pouhých 2,4.



Střední třída: Opel Insignia

Druhou generaci vlajkové lodi Opelu trápí jeden pro značku velmi typický problém, kterým je únik oleje. Nicméně ve všech ostatních ohledech překonává soupeře opravdu razantně, míra poruchovosti tak nakonec činí jen 2,2, zatímco průměr pro dvou- a tříletá auta je 5,5.´



Vyšší střední třída: Mercedes-Benz třídy E

Třída E vás přesvědčí nejen vzhledem, ale i svou technikou. Navíc za jejím volantem zažijete nemálo zábavy. Je nicméně třeba počítat s cenami startujícími okolo 625 tisíc korun, za něž dostanete míru poruchovosti 3,7. Pokud chcete ušetřit a jít do starších kousků, prověřte hlavně přední nápravu.



Luxusní vozy: Audi A7

V případě Audi A7 nemají němečtí technici často co dělat ani u devítiletých vozů. Ve výsledku je tedy poněkud překvapivé, že zástupce čtyř kruhů má z celé devítky tu nejhorší míru poruchovosti, a sice 4,3. Za tím stojí občasné problémy s elektronikou, stejně jako rachocení diferenciálu.



SUV: Mercedes-Benz GLC

Jsme u krále celého reportu, který má jedinou slabinu - tedy respektive dvě, pokud budeme brát v potaz i ceny, které startují na 654 tisících Kč. Pozor byste si totiž měli dát na zavěšení kol, zvláště pokud přechozí majitel jezdil v terénu. V takové chvíli asi míra poruchovosti 1,7 neplatí.



Sportovní vozy: Porsche 911

Začlenění německého sporťáku mezi úplně nejlepší vozy nepřekvapí, ostatně Porsche 911 je synonymem kvality odjakživa. Stojí za tím mimo jiné i ta nejlepší péče, jaké se mu dostává od jeho vlastníků. Díky tomu je po Opelu Insignia jedním ze tří vozů v žebříčku s mírou poruchovosti 2,2.



Dodávky a MPV: Mercedes-Benz třídy B

Výše naznačený trojlístek pak doplňuje třída B, která je možná vnímána jako nudná a vhodná pouze pro starší majitele, ovšem na druhé straně třeba v roce 2011 získala v crash testech Euro NCAP vůbec nejlepší hodnocení ze všech aut. Pochopitelně je pak i spolehlivá, stejně jako prostorná.



