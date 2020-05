Ztracené Husajnovo Ferrari bylo objeveno, mise přesto zůstává nedokončena před 4 hodinami | Petr Prokopec

Byl to extrémně ambiciózní cíl, který zdánlivě nebylo možné splnit, zázraky se ale dějí. Ztracené Ferrari F40 Udaje Husajna bylo objeveno, dostat jej zpátky na evropské silnice se ale zdá nemožné.

Před několika málo dny jsme se pozastavili nad smutným osudem jednoho Ferrari F40, jež kdysi vlastnil Udaj Husajn, syn popraveného iránského diktátora. Ten byl zabit v souvislosti s vpádem amerických vojsk, přičemž krátce předtím nechal spálit svou rozsáhlou sbírku aut. Plamenům uniklo jen málo vozů, italský supersport však byl mezi nimi. De facto se však dostal pouze z deště pod okap, neboť následně začal chátrat pod rozpáleným sluncem. Řada komponentů pak zmizela, zatímco zbytek pokryl pouštní písek.

Tato skutečnost dojala sběratele vzpínajících se koníků, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Ratarossa. Jeho novou misí se proto stalo nalezení Husajnova Ferrari a jeho návrat do Evropy i na značky. Na toto volání ihned zareagovala řada lidí, přičemž dle některých mělo mít nového majitele, který jej uvedl do provozu. To se nakonec i potvrdilo, přičemž pokud by Ratarossaměl zájem, může svůj vysněný vůz i koupit. Ovšem za cenu, která se vymyká chápání.

Než se ovšem k oné sumě dostaneme, nejprve doplníme smutný osud italského kupé. Velkou roli v něm hraje Chris Smith ze společnosti Gas Monkey Garage, který stejně jako Ratarossa hledal Husajnovo Ferrari, ovšem již v roce 2016. Tehdy jej dokonce dokázal vystopovat do iránského města Erbil, ze kterého pochází i snímky zaprášeného vozu. Přitom ovšem zjistil, že mnoho komponentů chybí. A především, že transfer auta z Iráku do Evropy by byl noční můrou.

Ferrari F40 tak bylo zanecháno svému osudu, přičemž do hry zasáhl belgický specialista na maranellské vozy. Ten kupé kompletně vyčistil, stejně jako se jistých zásahů dočkal také motorový prostor. Do špičkového stavu však má vůz i nadále enormně daleko, neboť dle zvuku pohonná jednotka připomíná spíše dosluhující vrak než v podstatě zánovní auto. Je totiž třeba vzpomenout na to, že Husajnovo Ferrari najelo pouhých 3 700 kilometrů.

Aby došlo k vychytání posledních much, bude třeba ještě nemalá investice. Je přitom otázkou, proč k ní nepřistoupil stávající majitel, který evidentně hluboko do kapsy nemá. Možné však je, že mu stačí pouhé vlastnictví tohoto výjimečného exempláře. Koneckonců jeho sbírka je četnější a ono Ferrari F40 ke každodennímu provozu neslouží. Místo toho připomíná jednu éru Iráku, kterou každý vnímá trochu jinak.

To se samozřejmě odrazilo na požadované ceně, která i přes tragický stav opravdu není nízká. Vůz je k mání za 1 150 000 USD, tedy za 28,6 milionu Kč. Taková suma výrazně překračuje Ratarossovy možnosti, zvláště když si uvědomíme, že levná nebude ani finální renovace. Husajnovo Ferrari tedy nejspíše zůstane nadále v iráckém Erbilu. Jen již evidentně nebude zaživa pohřbené pod nánosy písku.

Husajnovo Ferrari F40 sice nyní již nepokrývá písek, do špičkového stavu však má i nadále daleko. Je pak sice k mání, ovšem nesmyslně draze

Zdroj: Ratarossa

Petr Prokopec