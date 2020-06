Tesla měla roky vědomě prodávat auta s problematickými bateriemi, kvůli tomu hořela před 8 hodinami | Petr Prokopec

Dle magazínu Business Insider existují důkazy, že Tesla věděla o únicích chladicí kapaliny akumulátorů, které vedly ke vznícení. Problémy ale řešila leda po vzoru Jeremyho Clarksona.

Uplynulou středu 24. června středočeští hasiči na vlastní kůži poznali úskalí, která jsou spojená s požáry aut osazených elektrickým pohonem. Plug-in hybridní BMW 330e totiž po uhašení muselo být přemístěno jeřábem do speciálního kontejneru s vodou, ve kterém pár dní pobude, aby bylo eliminováno riziko možného opětovného vznícení baterií. Teprve poté bude vůz prošetřen, aby technici zjistili příčinu požáru. Za tou klidně může stát i chyba při výrobě, jak se posutpně ukazuje na nové kauze automobilky Tesla.

Kalifornský výrobce elektromobilů se stal středobodem článku magazínu Business Insider. Jeho autorka, Linette Lopez, tvrdí, že má přístup k řadě emailů a hned dvěma analýzám, jenž si Tesla objednala kvůli problémům spojeným s chladícím okruhem Modelu S. U bateriového paketu mělo docházet k únikům chladicí kapaliny. A jakmile dojde k vyschnutí okruhu, může podle expertů oslovených novinářkou dojít právě k samovznícení.

Linette Lopez prozatím žádné důkazy nezveřejnila, nicméně dle jejího tvrzení založeného na oněch analýzách měla automobilka užívat hliník, který nebyl dostatečně odolný a při velké zátěži měl tendenci praskat. To měly potvrdit analytické firmy, které veškerá získaná data předaly pouze Tesle. A ta následně rozhodla, že se skutečně jedná o bezpečnostní riziko - právě proto měla loni u Modelů S a X omezit napětí v akumulátorech.

Na celé věci je přitom nejzávažnější skutečnost, že Tesla dle novinářky o celém problému léta věděla, ovšem riziková auta prodávala i nadále. Úniku chladicí kapaliny se údajně pokoušeli zabránit dělníci, kteří měli za pomocí kladiv upravovat hliníková zakončení okruhů tak, aby těsnila. O těchto sporných krocích se pak mají zmiňovat ony interní e-maily.

K celé věci se prozatím nevyjádřila ani Tesla, ani žádná z jí oslovených analytických firem. Nicméně pokud se veškerá obvinění potvrdí, má automobilka velký problém. Jednalo by se totiž o vědomé ohrožování životů zákazníků. Vše nyní již vyšetřuje agentura NHTSA, která hodlá především zjistit, zda ona úprava napětí měla skutečně snížit úniků kapaliny a následných požáru.

Máme tu tak další obláčky na Muskem vymalované modré obloze. Bude však třeba, aby novinářka přišla s jasnými důkazy, nebo aby ona obvinění potvrdila NHTSA. Na druhou stranu by ale nebylo překvapivé, kdyby i v tomto případě Tesle ve své snaze co nejrychleji inovovat narazila jako pověstná kosa na kámen, nebylo by to poprvé.

