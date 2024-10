Zemětřesení ve vedení Stellantisu. Tavaresovi neobnoví smlouvu, šéf pro USA, šéf pro Evropu a finanční šéfka končí ihned dnes | Petr Miler

Komplikovaná situace posledních měsíců zahnala Carlose Tavarese do kouta a dosud jediný šéf čtvrté největší automobilky světa nakonec ztratil důvěru majitelů společnosti. Ti jej ani nenechali jít cestou oznámení odchodu do penze a sami avizovali, že s koncem smlouvy Stellantis opustí. Svou moc ale pravděpodobně ztratí mnohem dřív.

Naši důvěru v posledních týdnech ztratil. A vypadá to, že nejsme sami, teď se proti němu obrátili i ti, kteří mají moc nad jeho osudem.

Je to smutné, neboť Carlos Tavares po léta působil jako jeden z těch lidí z vedení automobilek, kteří neztratili smysl pro realitu. Jeho slova a činy sice nikdy nebyly totéž, Tavares tím ale nakonec jen dělal dojem člověka, který se snaží nakrmit vlka, současně ovšem zřetelně bojuje za to, aby jeho koza zůstala celá. To až letos v září dal jasně, najevo, že svou imaginární kozu dávno pohřbil a chce, aby ostatním chcípla též. Vyjádřeními následujícími po tomto kroku pak vše jen dokonal.

Možná si řeknete, že tohle může být problém, dohánět jej ale nakonec začaly hlavně finanční problémy společnosti. Jenže z čeho pramení? Upadat začaly v prvé řadě americké aktivity Stellantisu, kde se zkrátka mnohem dříve projevily dopady slepé sázky na elektromobily, která byla očividně hlavně Tavaresovým dílem. Můžeme si sice stokrát říci, že i USA mají daleko k volnému trhu, pořád k němu ale mají mnohem blíž než Evropa. A zřetelná ignorace preferencí zákazníků a sázka na problematické produkty se jako první musela projevit tam.

Sami dealeři firmy si měsíce stěžovali na to, že jsou jim nuceny nechtěné věci a z problémů vinili právě Tavarese. Nejde navíc jen o americký problém, naopak před pár dny se i evropští dealeři postavili proti němu a jeho elektrické mánii, neboť stejně jako my z denního kontaktu se zákazníky vidí, kam tento postup vede. A to zjevně byl jeden z posledních střípků do mozaiky jeho skonu.

Už minulý měsíc se začalo mluvit o tom, že mu může a nemusí být prodloužena smlouva, která končí se začátkem roku 2026. A teď už víme, že nebude. Zřejmé navíc je, že se obě strany nerozchází v dobrém a Tavares se stane jen jednou z obětí většího zemětřesení v širším vedení firmy. Protože by ale už tak vyplašené investory (letos akcie firmy padly o masivních 44 %, za poslední půlrok o 51) dál děsilo, kdyby došlo k náhlé změně k nejvyšším vedení, Stellantis včera oznámil jen tolik, že Carlosi Tavaresovi nebude prodloužena smlouva se začátkem roku 2026 ve firmě skončí.

Jsme přesvědčeni, že fakticky vládnout jí ale přestane mnohem dřív. Pokud je takto brzy oznámeno, že šéf nedostane novou smlouvu, značnou část moci ztrácí tím dnem. Navíc v tak turbulentním prostředí za takové nespokojenosti všech okolo není reálné, aby společnost dalších jeden a čtvrt roku držel pevně v otěžích. Způsob zveřejnění celé věci, který například nedal Tavaresovi prostor „pozitivně oznámit”, že například míří do důchodu - na což by měl v 66 letech po 43 rocích v oboru právo -, ale „tvrdě” oznamuje jeho odchod z rozhodnutí nejvyššího vedení zastoupeného dědicem Fiatu a Ferrari Johnem Elkannem, navíc opravdu naznačuje, že portugalský manažer jít nechtěl, ale musel.

Co bude přímo s ním a jeho pozicí, ukáže až čas, některé změny jsou ale bezprostřední a zřejmé, jak upřesňuje Reuters. Stellantis totiž dále potvrdil, že krom Tavaresova odchodu odvolává Uweho Hochgeschurtze z pozice šéfa pro Evropu, jehož místo zaujme dosavadní ředitel Alfy Romeo Jean-Philippe Imparato. Končí také Carlos Zarlenga, který bude převelen na jiné místo ve firmě, kterého v pozici šéfa pro Severní Ameriku nahradí výkonný ředitel Jeepu Antonio Filosa. A poněkud kontroverzní finanční šéfka Natalie Knight si už po roce a kousek též balí kufry. Další dílčí změny na pozicích ředitelů některých značek si necháme na jindy.

Uvidíme, co bude dál, podle nás ale Stellantis potřebuje rychlý příklon zpět k plnění přání zákazníků, jakkoli vývoj stále více regulovaného trhu může v některých vyvolávat dojem, že tohle už není třeba. Bohužel pro pro některé - zejména pro Tavarese - je, na konci pořád musí být někdo, kdo to či ono auto musí koupit, v kom vyvolává touhu. A to se produktům Stellantisu v poslední době daří stále méně, odtud pramení veškeré problémy.

