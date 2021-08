Jedním z nejspolehlivějších aut vůbec je levný, v bazarech přehlížený praktický vůz před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Je na tom se spolehlivostí tak dobře, že vyrovnává Porsche 911, což je samo o sobě fascinující. Přitom jej místem pro posádku či zavazadla dalece překonává a koupi se dá od 50 tisíc Kč.

Pokud jste někdy usedli do Hondy Jazz, nejspíše víte, že jde o jedno z aut, které neskutečně klamou tělem. Od trochu vyššího, čtyřmetrového japonského hatchbacku by totiž na první pohled nikdo neočekával stejný prostor jako v limuzíně střední či vyšší střední třídy. Uvnitř se jej ale skutečně dočkáte, jakkoliv pohled na výbavu vás již rychle vrátí na zem - po palubce obšité jemnou kůží a ozdobené kořenovým dřevem totiž budete pátrat marně. Neznamená to nicméně, že by Jazz byl s kvalitou na štíru. Naopak, v rámci TÜV Reportu mu v kategorii dvou- a tříletých aut patří vynikající pětadvacáté místo a to je jen začátek.

Ještě zajímavější je pohled na starší exempláře, s rostoucím věkem se totiž pozice vozu nezhoršuje, právě naopak. Hodnocení šesti- a sedmiletých kousků lze označit stále „jen” za velmi dobré, u ještě starších exemplářů se ale mění ve vynikající. V kategorii osmi- až jedenáctiletých vozů se totiž Hondě Jazz mohou rovnat už jen Porsche 911 a Audi TT. Tedy dvě ikony spolehlivosti, jejichž úroveň je daná do jisté míry tím, že jde o relativně málo ježděné a velmi opečovávané vozy. Jazz je vedle toho sluha pro každý den, se kterým se nikdo moc nemaže.

Z výše zmíněného je tedy patrné, že v případě zájmu o ojetinu máte na výběr mezi druhou a třetí generací. Ovšem rozhodně nelze počítat s tím, že každý kousek bude zárukou nesmrtelnosti. Ač je totiž Jazz celkově hodnocen velmi dobře, stále tu máme oblasti, na které je třeba dávat pozor. U novějšího modelu jsou to kupříkladu zadní brzdy, které se mohou zaseknout, zatímco u druhé generace směřují občasné výtky k automatické převodovce a přepínání dálkových světel.

Mimo to je třeba zmínit, že Jazz vyráběný v letech 2007 až 2014 byl výrazně postižený skandálem firmy Takata, který se týkal defektních airbagů. V případě zájmu si tedy rozhodně ověřte, zda vámi vyvolený exemplář již má za sebou svolávací akci a výměnu. Stejně tak je třeba zkontrolovat hlavně zadní světla, zatímco novějším kouskům odchází spíše ta přední. Druhá generace pak ještě trpí rychlé opotřebení brzd, což je s ohledem na její muší hmotnost překvapivé. Ale je to tak.

Tím jsme prakticky u konce, snad až na výtky směřující ke kloubům řízení třetí generace. Je ale nutné podotknout, že míra závadnosti činí pouze 0,1 procenta. Na druhou stranu, průměr je spojen s naprostou nulou. Takovou bezproblémovost přitom Jazz vykazuje v rámci podvozku, obavy tedy nemusíte mít ani o tlumiče, ani o pružiny. A co je podstatné, zvedat v podstatě nemusíte ani kapotu, neboť o potížích třeba s únikem oleje - si Jazz může nechat pouze zdát.

Jak se tedy ukazuje, mýty o dechberoucí kvalitě japonských vozů jsou tímto modelem potvrzeny, a to hned dvěma generacemi. Nejde přitom o auto, pro které by se do bazarů lidé hrnuli, nakonec už proto, že opravdu nepůsobí dojmem prostorného praktika, kterého jen tak něco nerozhodí. Za vysokou spolehlivost tak mnoho nedáte - vozy druhé generace (vyráběné od roku 2007) lze koupit od asi 50 tisíc, na exempláře ve slušném stavu s nájezdem okolo 100 tisíc km je ale třeba přibližně 80 tisíc. Na třetí generaci (vyráběnou od roku 2013) bude znovu s rozumným nájezdem stačit zhruba dvojnásobek peněz. Vybrat lze i hybridní pohonné ústrojí a v každém případě můžete počítat se zavazadelníkem schopným pobrat přes 1 380 litrů nákladu všeho druhu.

U třetí generace Hondy Jazz je třeba prověřit hlavně zadní brzdy... Foto: Honda



… zatímco tu druhou poznamenal hlavně skandál firmy Takata, jenž se týkal airbagů. Jinak je ovšem japonský prcek stejně kvalitní jako třeba Porsche 911, přitom nestojí vůbec velké peníze. Foto: Honda

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec