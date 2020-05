Slavný designér vysvětlil, kde vzal inspiraci pro asi nejikoničtější křídlo historie před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je to jeden z nejslavnějších designérů aut poslední dekád, který nakonec pracoval i na Ferrari. Jeho prvním úkolem bylo ale stvoření křídla Fordu Escort RS Cosworth, teď vzpomněl na jeho tvorbu.

Pokud by nastal souboj o nejikoničtější křídlo automobilové branže za celou její historii, nejspíše byste se od poroty dočkali vášnivé diskuze. Nicméně pokud by někdo hodlal na čelo seznamu vynést zadní partie dnes již legendárního Fordu Escort RS Cosworth, ostatní by nejspíše začali jeho krok schvalovat. V tomto kontextu může být překvapivé, že drvojitý spoiler byl prvotinou designéra Franka Stephensona, který se později proslavil prací na řadě výjimečných aut.

Snad ještě zajímavější je ovšem skutečnost, kde Stephenson vzal inspiraci a co se mu zkraje honilo hlavou. Pokud by totiž Ford v 90. letech nebyl automobilkou, jež obracela každý dolar, možná by ona volba o nejikoničtější křídlo byla mnohem jasnější. Stephenson nově přiznal, že inspirací jeho návrhu byl letoun Fokker DR.1, který za první světové války proslavil Manfred von Richthofen. Německý pilot se stal legendou známou pod přezdívkou Rudý baron, světové proslulosti ovšem dosáhl i jeho trojplošník.

Stephenson chtěl tři křídla integrovat také na záď Fordu Escort, ovšem automobilka byla proti, neboť dvojice křídel jí přišla dostatečná a eliminace toho prostředního představovala vítanou úsporu. Spárování spodního spoileru s tím horním a jejich vzájemné propojení ovšem bylo i tak ikonické a napomohlo značce k zisku titulu ve světovém šampionátu rallye. Nicméně z designérského pohledu jej Stephenson vnímá jako své milované dítě, které se narodilo s devíti prsty místo deseti.

Před dvěma roky se nicméně britsko-španělsko-americký designér dočkal jisté satisfakce. V pořadu Wheeler Dealers se objevil právě Escort RS Cosworth, který byl mechanikem Antem Ansteadem upraven dle originálního designu. Tvůrcům asistoval právě Stephenson, přičemž vůz následně zamířil do větrného tunelu, kde bylo ověřeno, že při rychlosti 160 km/h narostl přítlak na 43 kilogramů místo původních 32. Ukázalo se tak, že třetí křídlo skutečně nebylo jen pro parádu.

Stephenson po své štaci u Fordu zakotvil na dlouhých 11 let u BMW, kde se zasadil nejen o znovuzrození značky Mini, ale zároveň navrhl také první firemní SUV X5. V roce 2002 se přesunul do Itálie, kde se podepsal mimo jiné pod Maserati MC12, Ferrari FXX či třeba Fiat 500. Po šesti letech ovšem znovu zvedl kotvy a začal dohlížet na první modely McLarenu. Od britské firmy však po dokončení kupé 720S odešel na volnou nohu.

Frank Stephenson prozradil, že Ford Escort RS Cosworth měl původně dostat tři křídla, i ta dvě ale byla inspirována trojplošníkem Rudého barona. I trojice spojlerů se nakonec Escort před dvěma lety dočkal, ovšem pouze v jediném exempláři

Zdroj: Stephenson@Youtube

Petr Prokopec