Experti vybrali 10 ojetých aut pro rok 2021, na jejichž vlastnictví už neproděláte

/ Foto: Audi

Představte si, že koupíte vůz, který si budete užívat, a poté jej ještě prodáte se ziskem. V případě aut ze žebříčku firmy Hagerty nemá jít pouze o fikci.

Pokud kupujete mainstreamový vůz, pokles hodnoty je něco, s čím automaticky počítáte. Nakonec, váš vůz je po několikaletém provozu citelně opotřeben, i když řádně procházel veškerým servisem. Výjimečný pak sice může být pro vás i vaši rodinu, zbytek světa si ale něco takového obvykle myslet nebude. A jelikož může vybírat z bezpočtu podobných nabídek, je pochopitelné, že ceny jsou tlačeny dolů. Ovšem nikoliv ve všech případech, některá auta se totiž stávají novodobými klasikami, jejichž cena postupem času začíná opětovně růst.

Navýšení hodnoty se pochopitelně týká hlavně exkluzivních vozů, jakkoliv výjimky se v mainstreamu rovněž najdou. Taková auta ale nebudete hledat zrovna snadno, neboť vyrobena byla buď v menším množství, nebo před mnoha lety. Či případně obojí. A jelikož jde navíc o jistou sázku do loterie, mohl by vám přijít vhod žebříček zvaný „býčí trh“. Byť je třeba dodat, že doslovně se Bull Market do češtiny překládat nemá, jde totiž právě o ten trh, který se vyznačuje vzestupem hodnoty.

Za sestavením žebříčku stojí pojišťovací společnost Hagerty, která je zaměřena zejména na klasické vozy. Letošní ročník je již čtvrtým v řadě, přičemž se na něm podílelo hned 18 expertů. Ti výsledky rozdělili do tří stěžejních skupin, kdy první zahrnuje právě vozy mainstreamových značek. Hned na úvod je ovšem třeba říci, že ač za jedním stojí Volkswagen, název Vanagon asi řada lidí uslyší poprvé. Stejně tak mnoho motoristů nemá ani ponětí o tom, že svého času existovala třeba Honda S600.

Další skupinkou jsou poněkud zapomenuté klasiky, tou finální pak novodobé legendy. Viceprezident společnosti Hagerty Larry Webster řekl, že vlastnit všechny tyto vozy je ve výsledku levnější, než by si kdokoliv myslel. Stojí za tím právě onen vzestup hodnoty, který vám zpětně vykompenzuje veškeré účty za servis či benzín. „Toto jsou auta, která si můžete koupit, užívat, a až nadejde čas jejich prodeje, nejspíše tak učiníte bez toho, aby na vás dopadla ztráta hodnoty.“

Tolik ale pro úvod, nyní již vzhůru k vyvolené desítce, jíž si probereme sestupně dle data výroby. Ve finále pak ještě přihodíme tip na jeden jednostopý prostředek, jenž se ovšem pyšní stejným logem jako již zmiňovaná Honda S600.

Lexus LFA (2011-2012)

Hned na úvod tu máme opravdu velké sousto, koupě prozatím jediného supersportu od Lexusu totiž nikdy nebyla levnou záležitostí. A jelikož soundtrack jeho desetiválcového motoru nejspíše již nebude nikdy překonán, je více než pochopitelné, že ceny půjdou pouze nahoru.

Foto: Lexus

Jeep Grand Cherokee SRT8 (2006-2010)

Tvary tohoto vozu sice odkazují na nešťastné manželství Chrysleru s Daimlerem, pod kapotou však již svou práci odvádí ryze americká, tedy velkoobjemová 6,1litrová pohonná jednotka. Ta je zárukou nejen zběsilého zátahu, ale i toho, že na benzinových pumpách v okolí vás budou znát jménem.



Foto: Jeep

Aston Martin Vantage (2005-2017)

Co britský sporťák tak trochu ztrácí na spolehlivosti, to dalece dohání designem, jenž aspiruje na jeden z nejkrásnějších v historii. Doplňuje ho působivý soundtrack osmi- i dvanáctiválcových motorů, více na ceně však mají růst menší 4,7litrové jednotky.



Foto: Aston Martin

Ford GT (2005-2006)

Zatímco s novou generací Ford hraje tak trochu nedůstojné divadýlko, ta první poněkud zapadla. Nutno dodat, že neprávem, neboť původnímu GT40 se klaní daleko více. Nikoliv pouze vzhledem, ale i díky osmiválci, jež burácí pouhých pár centimetrů od vašich uší.



Foto: Ford

Audi TT (2000-2006)

Svého času šlo o nejvyhledávanější vůz ze strany modelek a metrosexuálů, jemuž neublížilo ani počáteční nepříliš působivé chování na silnici. U čtyř kruhů však na podvozku zapracovali, pozdější kousky tak lze považovat za unikátní a přitom stále ještě levné designové ikony.



Foto: Audi

Toyota Land Cruiser FZJ80 (1993-1997)

Land Cruiser nikdy neměl být součástí automobilových sbírek, místo toho jej Toyota navrhla tak, aby vydržel naprosto vše a naprosto všude. A právě díky této spolehlivosti a jízdním vlastnostem se zejména Osmdesátková série začíná dostávat do širšího povědomí.



Foto: Toyota

Ferrari Testarossa (1984-1991)

Větší legendu 80. let člověk aby pohledal. „Rudá hlava“ přitom vychytala veškeré chyby, které trápily předchozí Ferrari 512 BBi. Dorazil tedy nejen větší kokpit, stejně jako dostačující zavazadelník. A pochopitelně i dvanáctiválec, jenž okouzlil celý štáb seriálu Miami Vice.



Foto: Ferrari

VW Vanagon Westfalia (1980-1991)

Zatímco dle názvu nejspíše budete tápat, tvary tohoto vozu vám již připomenou, oč jde. Třetí generace legendárního Transporteru se zejména ve verzi Westfalia zahrnující výklopný stan na střeše stala kultem, kvůli nespolehlivosti však lidé mění původní motory za čtyřválce od Subaru.



Foto: Volkswagen

Honda S600 (1964-1970)



Foto: Honda

Najít jeden z raných modelů Hondy s levostranným řízením je pomalu zázrak, nicméně hledání se vám více než vyplatí. Motor sice produkoval 57 koní, spárován nicméně byl s pouhými 715 kg. Tedy v případě roadsteru, kupé bylo překvapivě kvůli pevné střeše o 15 kg těžší.

Jaguar XK120 (1948-1954)



Foto: Jaguar

Pro řadu lidí jde o vůbec nejkrásnější auto všech dob, čemuž pochopitelně odpovídají i ceny. Na jejich výši se pak ostatně projevil i ten fakt, že XK120 bylo v roce 1949 nejrychlejším produkčním vozem na světě. A jelikož dostupných kusů stále ubývá, levnější už tento „Jag“ nebude.

Honda CB750 (1969-2003)

První motocykl, se kterým Honda výrazně ohrozila evropskou konkurenci, a zároveň první, kterému se začalo říkat superbike. Rychlost přitom korunovala neskutečná spolehlivost, díky čemuž se prodalo více než 400 tisíc kusů. Nejvíce na ceně přitom rostou rané kusy z roku 1969.



Foto: Honda

Zdroj: Hagerty

