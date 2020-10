Už ani fanoušci nemohou vystát mizernou kvalitu Tesel, firmu hromadně žalují před 2 hodinami | Petr Prokopec

Tesla stále častěji naráží na negativní důsledky svého rychlého růstu a nedokáže se vyrovnat ani s rozsáhlejší výrobou, ani následnou péčí i prodaná auta. Trpělivost už došla i nizozemským fanouškům.

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Dané pořekadlo zná nejspíše každý Čech, v takovém americkém Fremontu o něm ale nejspíše nikdy neslyšeli. Místo toho se Tesla rozhodla, že začne stále více tlačit na kvantitu a stále méně na kvantitu. Aby se přitom nemusela soustředit na zoufalé zákazníky, automobilka zavádí stále komplikovanější způsoby, jak její auta reklamovat. Naneštěstí pro ni však byl letos v Nizozemsku schválen nový zákon zaměřený na kolektivní žaloby.

Země tulipánů se svými velkorysými dotacemi přitom až dosud byla pro Teslu jedním ze stěžejních trhů, letos se ale její tamní prodeje rychle propadají. Důvodů bude více, jedním z nich se ale zdá být i to, že automobilka se k tamní klientele chovala arogantně. A ani lidé, kteří se označují za její příznivce, to nebyli schopni snášet věčně.

„Skutečně se nezdá, že by Tesla chtěla spolupracovat na řešení problémů zákazníků,“ stojí v tiskové zprávě nově založené nadace Tesla Claim Foundation. Ta hodlá jako jedna z prvních využít zmiňovaného zákonu a žene automobilku k soudu jako zástupce mnoha poškozených klientů.

V Nizozemsku přitom ještě před zavedením nového zákona bylo možné podávat hromadné žaloby, ovšem legislativa neumožňovala hromadné kompenzace. Což jinými slovy znamená, že i kdyby došlo k odsouzení té či oné společnosti, odškodněn by byl pouze ten, kdo celý spor původně odstartoval. Ostatní, kteří se k žalobě přidali, pak sice měli v ruce důležitý dokument, ovšem kompenzaci si na jeho základě museli cestou individuální žaloby vysoudit sami. Což samozřejmě řadu lidí odrazovalo.

Nyní je nicméně verdikt stejně důležitý pro každého účastníka sporu, neboť přisuzuje případnou kompenzaci všem, kdo za žalobou stojí. Pro Teslu je to pochopitelně velmi špatná zpráva, neboť seznam problémů, s jakými chrlí auta na trh, se stále rozrůstá. Jen namátkou lze zmínit třeba špatný lak, špatné slícování, zamlžené a nefunkční světlomety, haprující Autopilot či padající venkovní i vnitřní panely.

Tyto problémy by většina zákazníků Tesle i odpustila, pokud by automobilka uznala svou chybu, sklapla podpatky a vše v rámci záruky vyřešila k jejich spokojenosti. Jenže od takové vize je realita velmi vzdálena. „Kontaktovat Teslu je stále obtížnější. Nejprve tu byla telefonní linka, kde vás nechali přinejmenším půl hodiny čekat. Nyní je ale vše možné jen skrze aplikaci, přičemž termín servisního zásahu může být často naplánován až na příští měsíc,“ popisuje situaci šéf nadace Van Waning.

On sám je přitom majitelem a podle svých slov i fanouškem Tesly, stejně jako další, kteří tuto iniciativu rozjeli s ním. Nadšení jej ale opustilo poté, co v prvních šesti měsících musel do servisu hned desetkrát a byl to podle něj vždy otřesný zážitek. „Pokud se něco rozbije mezi chvílí, kdy si domluvíte servisní termín, a samotnou opravou, pak nově nahlášené problémy nejsou přidány na aktuální seznam nedostatků a tudíž se vám vůz vrátí bez toho, aby došlo na jejich řešení,“ uvádí Van Waning jeden z důvodů, proč Teslou není možné žít.

Van Waning již v minulosti Teslu samostatně žaloval, a to právě kvůli nekvalitě jejích vozů. Nizozemský soud mu dal za pravdu a automobilce - souzené v nepřítomnosti, neboť ignorovala i soud - nařídil, aby vzala zpět dva vozy. Pokud bude stejně úspěšný tentokrát, bude to pro Teslu mnohem dražší.

Tesla Model 3 byla loni jasně nejprodávanějším autem v Nizozemsku, letos je její odbyt o 68 procent nižší. Jedním z důvodů je i stále horší pověst, která obchází kvalitu aut značky i její péče o zákazníky. Právě podávaná hromadná žaloba ze strany lidí, kteří se označují za příznivce Tesly, je toho nejlepším důkazem. Foto: Tesla

