Nejlevnější velký kombík Evropy nakonec nekončí, přežije pod svou druhou identitou

Není jiného tak levného auta, které by dokázalo převézt tolik nákladu a klidně i sedm cestujících. Vypadalo to, že je s ním amen, neboť jeho výroba už skončila, nakonec ale Dacia Logan MCV dál bude žít jako Lada.

Před nedávnem se s Evropou rozloučil nejlevnější velký kombík kontinentu, Dacia Logan MCV. Ta již z výrobního programu rumunské značky zmizela a podle dostupných informací už se do něj nemá vrátit - nová generace má být k mání pouze jako sedan. Kromě toho ani Dacia nemůže ignorovat moderní trendy, které lákají zákazníky od kombíků k SUV všeho druhu a těm, kteří podobné auto přece jen vyhlížejí, nabídne nový Renault Express s rumunským logem.

Vypadalo to, že s Logan MCV je nadobro konec, on ale bude žít dále, a to ještě minimálně několik let. Navíc se nejedná o druhou generaci, nýbrž o tu první, která byla skutečným rekordmanem svého druhu. Oproti sedanu u ní rozvor narostl o 275 milimetrů na 2 905 mm, což je větší porce, než jakou má k dispozici třeba taková Škoda Kodiaq. Vlastně tak nepřekvapí, že i rumunské kombi zvládalo odvézt pět či sedm pasažérů. A při sklopených sedadlech pobralo rekordních 2 350 litrů.

Právě toto provedení žije dál, a to v podobě ruské Lady Largus, která není ničím jiným než přeznačkovaným Loganem. Leckdo si mohl myslet, že skončí též, fotky a informace zveřejněné profilem AvtoVAZ News na sociální síti VKontakte ale dosvědčují, že bude žít dál. Pro Largus se chystá modernizace, která bude vskutku zásadní. Když se tento model v roce 2012 objevil vůbec poprvé, od originálu jej odlišovala pouze jiná čelní maska, nárazník, světlomety a samozřejmě loga. Teď bude odlišností více.

Lada chtěla inovované provedení základu i verze Cross představit již letos na podzim, do jejích plánů ale zasadil značnou trhlinu koronavirus. Nyní se proto s premiérou počítá až v únoru 2021, přičemž zvenčí má Largus daleko více zapadnout do nabídky značky. Dočká se proto nových světlometů, nárazníku, mřížky chladiče i jiné kapoty a dokonce odlišných blatníků. Vše přitom bude prostoupeno motivem „X“, ve kterém jsou stylizovány nejen Vesta a X-Ray, ale rovněž i Granta.

Tyto modely budou Largus inspirovat také uvnitř, neboť volant, přístrojový panel, loketní opěrky i sedadla budou přímo převzata z Lady X-Ray. Palubku a dveřní panely si pro změnu Lada vyzvedne ve skladových regálech s nápisem Duster, zatímco zpětná zrcátka byla původně určena pro Vestu. Rusové tak vlastně na již letitou platformu B0 navěsí modernější komponenty, ovšem motorový prostor již nechají bez povšimnutí. Pohon tedy nadále obstará atmosférická jedna-šestka.

Dá se očekávat, že takto rozsáhlý facelift by se již mohl projevit na cenách, které u stávajícího provedení pochopitelně nejsou vysoké. Za užitkové provedení totiž dáte 640 900 rublů (cca 187 tisíc Kč), za osobní 653 900 RUB (asi 191 tisíc Kč) a za verzi Cross 813 900 RUB (238 tisíc Kč). Tyto částky jsou přitom pochopitelně spjaté s ruským trhem, v případě individuálního dovozu je tak třeba počítat s dopravou, clem a dalšími poplatky.

Stávající Lada Largus se od původní Dacie Logan MCV liší jen logy. Chystaný facelift ale bude rozsáhlý, promění kombík zvenčí i zevnitř a udrží jej nabídce pro další léta. Foto: Lada

