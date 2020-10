Nový pokus o japonské Ferrari je takové fiasko, že z trhů mizí i s 0 prodanými kusy před 3 hodinami | Petr Miler

Japoncům se snahy o navázání na někdejší ikony v posledních letech příliš nedaří a toto je další smutný důkaz. Obecně vcelku dobře přijaté auto se prodává tak bídně, že novou Hondu NSX někde ani nemá smysl nabízet.

Pokud se v poslední době hovoří o Japonsku, sportovním autě a obchodním neúspěchu, řeč je o novodobé Toyotě Supra, která hlavně v Evropě marně hledá zákazníky. Odbyt je velmi skromný, a to velká část údajně prodaných vozů zjevně skončila u dealerů, kde jsou vesměs bez zájmu publika k dispozici se statisícovými slevami. Není to ale jediný japonský pokus o návrat ikonického sporťáku na trh, který nelze hodnotit jinak než jako pořádné fiasko.

Snad ještě větším se jeví být novodobá Honda NSX. Slavné jméno, které tomuto autu udělala jeho první generace vyladěná ještě Ayrtonem Sennou, jež svého času mohla konkurovat dobovým Ferrari za zlomek ceny, ve svém novém provedení marně obhajuje svou existenci. Nevypadá zle, první recenze ji chválily a někteří opravdu dobře situovaní klienti ji opět srovnávali s Ferrari. Její prodeje jsou ale prakticky nulové, někde i zcela.

Nejprve kontrolní otázka: Kolik si myslíte, že se letos prodalo Hond NSX v Evropě? Když je to špatné, tak třeba pár desítek? Omyl, je to 6 aut, šest. To zní jako obrovská mizérie, ve dvou kalendářních měsících se neprodalo ani jedno, může ale být i hůř. V takové Austrálii se NSX prodalo letos přesně nula, nil, nada, zilch, zero. A tak není divu, že na trhu končí.

Není to vlastně jediná mizerná bilance, od roku 2016 do loňska se v Austrálii prodalo celkem devět aut - tři loni a po dvou v každém z předchozích let. Z takového odbytu - či spíše neodbytu - nezaplatíte ani lokalizaci katalogu, natož pak větší reklamní kampaň nebo cokoli dalšího. NSX má tedy utrum a vzhledem k její zdejší bilanci bychom se snad ani nedivili, kdyby konec přišel i v Evropě.

Honda tak podobně jako Toyota naráží na to, že stejné jméno dala charakterově docela jinému autu. NSX byl relativně jednoduchý sporťák s výkonným motorem uprostřed, pyšnil se vysokou spolehlivostí a příznivou cenou. Dnes jde o drahý hybrid s partou motorů, jehož dlouhodobá použitelnost může být problematická už proto. Podobné charakterové veletoče jsou vždy riskantní a nepustili bychom se do nich ani bez podobné bolestivé zkušenosti. Japonci to ale zjevně vidí jinak a nepřestávají zkoušet.

Neřekli bychom, že nová Honda NSX je nezajímavé auto, to vůbec ne. Prodejně se ji ale ani trochu nedaří a u australského trhu nyní odchází s 0 prodanými auty v celém letošním roce. Foto: Honda

