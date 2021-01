K mání je nejrychlejší zahrádkářské auto světa, i s nákladem sazenic jede přes 270 km/h před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: HSV

Pokud toužíte po autě spojujícím rychlost s praktičností, nelze zajít o mnoho dále než sem. Pikantní je, že vzniklo vlastně potají a dnes stojí jako velká rarita více než Ferrari, i když jeho jméno vám možná nic neřekne.

V roce 2017 zamířila do propadliště dějin tradiční australská značka Holden. Formálně skončila až loni, mateřský koncern General Motors ale už v roce 2017 zavřel veškeré její továrny a ukončil domácí výrobu aut i motorů. Samotný trh tím však neopustil, své vozy na něj bude dodávat i nadále. Vyráběny však již budou v Americe, přičemž v Austrálii dojde pouze na přesunutí volantu z levé strany na pravou. Konverzi přitom bude mít pod divize speciálních vozů, ta ovšem s někdejším oddělením HSV (Holden Special Vehicles) vlastně již nemá prakticky nic společného.

Právě ona divize se přitom ve zmiňovaném roce 2017 postarala o pořádnou rozlučku. Model Commodore VF totiž přepracovala na výkonný sedan GTSR W1, který se kromě blatníků rozšířených o 12 milimetrů a vyplněných 20palcovými koly dočkal především 6,2litrového přeplňovaného osmiválce LS9 z Corvette ZR1. Pohonná přitom produkovala 645 koní a 815 Nm točivého momentu, což z verze W1 dělalo vůbec nejvýkonnější produkční vůz, jaký kdy na australském kontinentu vznikl.

Holden vyrobil 275 exemplářů varianty W1, stejně jako ovšem pustil na trh také méně výkonné provedení GTSR, které bylo k dispozici jako sedan i jako pick-up (neboli Maloo). Motor se přitom u těchto vozů nezměnil, naladěn však byl „pouze“ na 592 koní. Vznikl tak neoficiálně nejrychlejší sériově vyráběný pick-up světa - oficiálně byla jeho maximální rychlost omezena na 250 km/h, bez něj ale měl více než 270 km/h. A není důvod tomu nevěřit - na vyšší rychlost se dostali i slabší předchůdci a se skoro 600 koňmi a zvoleným zpřevodováním se tohle auto může klidně dostat až ke 300 km/h.

Krom zmíněného dostaly verze GTSR magnetický podvozek, zatímco W1 se pyšnilo závodním zavěšením SupaShock, za jehož naladění byl zodpovědný byl tým Walkinshaw Racing. Ten má v dnešním příběhu důležité místo, a to hlavně kvůli dalšímu vývoji. HSV totiž zvažovalo, že by do prodeje poslalo i pick-up s vyšším výkonem, ovšem nakonec dané plány poslalo k ledu, neboť vůz by se nejspíše stal prodělečným. Do hry tak znovu vstoupil tým Walkinshaw Racing, respektive jeho divize Performance zaměřená na silniční vozy, která se nakonec postarala o úpravy několika exemplářů Holdenu GTSR Maloo W1.

Všeobecně se má za to, že upraveny byly nakonec čtyři kousky, jejichž majitelé museli podepsat klauzuli, že o nich budou mlčet. Holden pak sice tuto omezenou produkci nijak záměrně neskrýval, ovšem na druhou stranu se s ní ani nechlubil. Existuje tedy jen velmi strohý fotografický materiál, protože se ale verze W1 se od základu vizuálně neliší, není to taková tragédie.

Co je ovšem v této chvíli nejpodstatnější, v případě zájmu si vůz můžete klidně i koupit. Jeden z oněch čtyřech kusů je totiž momentálně na prodej. Cena nicméně odpovídá jeho výjimečnosti, neboť aktuálně se nabídky v online aukci již vyšplhaly na 705 tisíc australských dolarů (cca 11,7 mil. Kč). A jelikož přihazovat se bude ještě dalších 21 dní, je velmi pravděpodobné, že zmíněná suma nebude tou konečnou.

Ale nedivme se, je to vrchol evoluce bláznivých australských „ute”, pro nás pick-upů, na který už nikdo nenavázal. Jaký jiný vůz vám dnes dovolí vzít sazenice na zahradu v takovém kalupu? Navíc je třeba dodat, že tohle auto má manuální převodovku, což jej z dnešního pohledu činí ještě výjimečnějším, zvláště když od roku 2017 ujelo pouhých 681 kilometrů.

Jelikož HSV GTSR Maloo W1 vznikl tak trochu potají, existuje jen hrstka dobového fotografického materiálu. Foto: HSV



Vrcholné provedení se nicméně vizuálně neliší od verze HSV GTSR Maloo, které vám můžeme ukázat třeba i zevnitř. Foto: HSV

Zdroj: Lloyds Online

Petr Prokopec