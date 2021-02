K mání je neojeté BMW za 357 tisíc. Není oblíbené ani silné, ale je vážně jako nové před 4 hodinami | Petr Miler

BMW stvořilo i populárnější a rozhodně rychlejší auta. Bavorák to ale pořád je, navíc ve stylové verzi kupé, na níž se správnými koly jen znalci poznají, že nemá pod kapotou šestiválec. A stojí jako tříválcová Fabia s lepší výbavou.

Když se zmiňujeme o autech v prodeji, většinou jde o vzácné kousky nebo velmi žádoucí auta. Může jít o sběratelský artikl anebo o cestu k zajímavějšímu svezení nabízející kupříkladu osmiválcový motor s pořizovací cenou na úrovni Škody Octavia. Vůz, který tu máme dnes, to nesplňuje, i když žádoucí pro někoho svým způsobem být může.

Je to BMW řady 3 z roku 1996. M3? Skoro, je to kupé, jen bohužel z úplně opačného konce spektra nabídky tehdejší trojky. Jde o variantu 316i a třebaže vzhledově vozu nelze upřít jistý sportovní esprit, se 102 koňmi pod kapotou půjde o jedno z nejpomalejších aut v dnešním provozu. Svého času to nebylo nic vzácného, na poměry BMW šlo o docela obyčejné auto, které ke všemu nemá ani klimatizaci.

Znalým je už jistě dávno jasné, že jde o trojku generace E36, která obecně vzato nepatří k oblíbeným. Původní E30, to je něco a klidně 316i s minimálním nájezdem by se dnes prodala hodně draho. Pozdější E46, to už je všemi milovaná legenda, ale E36? Ta hranatá mrška, která poprvé přišla se zakrytou čtveřicí čelních světel? Ta to u nadšenců nikdy neměla lehké, ze všech kdy vzniklých řady 3 je zřejmě tou nejméně vytouženou a zlí jazykové tvrdí, že z ní už nikdy nebude sběratelský artikl. Přesto je vůz, který vám ukážeme dnes, jedinečný a zajímavý.

Jeho pozoruhodnou vlastností je, že měl od roku 1996 jediného vlastníka, pána narozeného v roce 1927, který s ním najel jen něco přes 19 tisíc km a přesto s ním zvládl pravidelně navštěvovat dealerství automobilky kvůli pravidelným prohlídkám. Později kvůli zdravotnímu stavu nemohl řídit, a tak stál v suché, vytápěné garáži.

Do dnešního dne tak přežil s výše zmíněnou kilometráží a je to úžasný stroj času. Jakékoli viditelné opotřebení byste tu hledali marně - interiér působí tak, jako by v něm pomalu nikdo nikdy neseděl a prohlédněte si motorový prostor, v takovém stavu vyjíždí auta z továrny. Podobné zachovalé vozy, i méně zvučných značek, se kolikrát prodávají nesmyslně draho, tento je ale k mání za v přepočtu 357 tisíc korun. A to není špatná cena za (stavem) skoro nové BMW.

Jste-li fanoušky řady 3 E36, mohla by to být zajímavá volba, karoserie kupé, zadní pohon a manuální převodovka jsou tu pořád. Akcelerace na stovku za 12,6 sekundy a maximální rychlost 196 km/h neohromí, ale třeba na sněhu nedostatek výkonu pociťovat nebudete. A s Fabií 1,0 za podobné peníze si vážně bokem nesjedete.

