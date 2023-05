Obří únik interních dat odhalil, jak se Tesla chová k zákazníkům, je to jako z filmu Vyvolávač deště před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

100 gigabytů interních dat se dostalo do rukou těch, kteří je nikdy neměli spatřit. A jsou jedním slovem fascinující. Ukazují, že i zákazníci Tesly dokáží být k automobilce velmi kritičtí, ta ale dělá vše proto, aby takové hlasy umlčela.

Teslou otřásá skandál, který lze i na divoké poměry této firmy označit za obrovský. Německý list Handelsblatt totiž získal od někdejšího zaměstnance značky 100 GB interních dat ve formě více než 23 tisíc dokumentů zahrnujících PDF, emaily a tabulek. Jejich součástí je také více než tisícovka stížností, ve kterých lidé popisují, kterak jejich vůz začal znenadání zrychlovat, brzdit nebo obecně dělat něco, co neměl. Veškeré záznamy přitom sjednocuje oznámení „pouze pro interní účely“. To by nebylo až tak mimořádné, způsob nakládání Tesly s takovými stížnostmi ale zvedá obočí.

„Každý dokument zahrnuje tučně zvýrazněnou zmínku, že informace, klidně možno i veškeré, mohou být zákazníkovi předány pouze ústně,“ uvádí dále list s tím, že se tak Tesla snažila vědomě a aktivně vyhnout jakkoli snadnému dokumentování nepříjemné komunikace s klienty. A dodává, že zaměstnancům nebylo zakázáno jen kopírování dat do emailů či textových zpráv, povoleno nebylo ani „zanechání hlasové zprávy. Data o voze pak nesměla být předána bez povolení. A pokud navzdory doporučení nebylo možné zabránit tomu, aby celé záležitosti byl přítomen právník, pak vše muselo být nahráno.“

Přístup Tesly, která všechny stížnosti zametá pod koberec a dělá první poslední, aby se o nich nikdo další nemohl dozvědět, připomíná slavný film Vyvolávač deště, ve kterém pojišťovna automaticky odmítala všechny nároky klientů jako neoprávněné a věřila, že zákazníci se nadále nebudou domáhat plnění. Motivace bude v obou případech stejná - peníze, renomé a z něj znovu pramenící peníze. Kdyby Tesla stížnosti řešila, je to pro ni drahé, navíc by tím přiznávala pochybení, která by jí též ubližovala. Takto nemusela řešit prakticky nic a její pověst tím nemohla příliš utrpět.

„Tyto informace dokládají, že průkopník s elektrickými vozy má mnohem větší technologické potíže, než se předpokládalo,“ uvedl šéfredaktor listu Sebastian Matthes. Ten zároveň i zmínil, že Handelsblatt se rozhodl publikovat celou záležitost až poté, co během uplynulých měsíců mluvil s řadou lidí, kteří měli s vozy automobilky značné potíže. Veškeré kauzy však byly ze strany Tesly zameteny pod koberec, a to i když kupříkladu kolize byly zaznamenány na video.

Automobilka v reakci na to uvádí, že veškerá data jí byla „ukradena“ dnes již bývalým zaměstnancem krátce před jeho odchodem. Zahrnují totiž stížnosti z let 2015 až 2022. Dotyčnému pak Tesla vyhrožuje žalobou, stejně jako má armáda jejích právníků nastoupit na německý list. Ten si je nicméně jist tím, že žádný evropský zákon neporušil. Ostatně ven se nedostala řada osobních dat včetně čísla sociálního pojištění Elona Muska, které jinak Tesla též schraňuje, ale pouze ona data o stížnostech.

Daný únik koresponduje s tím, co se v posledních měsících odehrává v Číně. Řada tamních Tesel se totiž zničehonic splašila a vyrazila na nekontrolovatelnou jízdu napříč městy, kde po nich zůstávaly mrtví a ranění. Dosud automobilka vše sváděla na majitele, mezi něž patřil i řidič kamionu. Že by si přitom ostřílený profesionál po několik kilometrů pletl brzdový pedál s plynovým, je ovšem stejně pravděpodobné, jako by si někdo pletl slunce a sníh.

Z Asie, stejně jako z Evropy, má ovšem pocházet menší míra stížností. Nejvíce je jich spojeno s Amerikou, Handelsblatt ostatně přímo zmiňuje příběh doktora z Kalifornie, jehož Tesla na podzim roku 2021 náhle zrychlila a narazila do dvou betonových sloupů. „Nikdy mi ovšem neposlali jediný e-mail, veškerá komunikace probíhala ústně,“ potvrdil majitel havarovaného vozu. Jeho stížnost přitom byla jednou z více než tří tisíc podobných.

Nad Teslou se tak znovu začínají stahovat mračna. Její autonomní systémy jsou totiž prošetřovány americkými úřady, přičemž tamní ministr dopravy již uvedl, že má „vážné obavy“ z podobné technologie, která se bez neustálých zásahů řidiče neobejde. Kromě toho musí automobilka čelit stále většímu množství soudních pří, přičemž ji nežalují už jen majitelé či pozůstalí obětí nehod, ale dokonce i akcionáři. Nový únik interních dat ji do lepší pozice v těchto kauzách dozajista nedostane.

Elon Musk do značné míry spojil budoucnost Tesly s úspěchem jejích systémů autonomního řízení. Nová německá kauza týkající se hlavně právě těchto systémů ho tak jistě nepotěší. Foto: Tesla

Zdroj: Handelsblatt

Petr Prokopec

