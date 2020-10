Kdy letos přezout na zimní pneu? Nenechte se zmást klamnými signály před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ADAC

I když prodejci pneu by byli nejraději, kdybyste přezuli už v srpnu a počasí minulých dnů mohlo motivovat k témuž, faktem je, že ten správný čas pro většinu z nás ještě nenastal a hned tak nenastane.

1. listopad je již za humny, což dle §40a zákona 361/2000 Sb. znamená, že řidiči mají povinnost použít zimní pneumatiky. Vídáme tak spoustu řidičů přezouvat svá auta na zimní pneumatiky už v těchto dnech, hlavně aby této povinnosti učinili zadost. Nicméně legislativa není až tak striktní, jak by se na první pohled mohlo zdát, neboť zákonodárci měli v tomto případě kupodivu všech pět pohromadě a pamatovali i na to, že na většině míst Česka není typické zimní počasí ničím obvyklým.

Co přesně to tedy znamená? Především tolik, že zimní pneumatiky musíte mít na svém voze nasazeny v případě, kdy je na silnici souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námraza. Případně ve chvílích, kdy lze vzhledem k povětrnostním podmínkám něco takového předpokládat. Tyto body jsou velmi důležité, neboť pokud do dané rovnice zařadíme i aktuální meteorologickou předpověď, můžete návštěvu pneuservisu ještě na dlouho odložit a vyhnout se zbytečným problémům, které byste si brzkým přezutím mohli způsobit.

Český hydrometeorologický ústav totiž hlásí, že v posledních dnech bylo hodně chladno, v dalších týdnech máme očekávat stabilně přes 10 stupňů Celsia, v následujících dnech až ke 20.

Zimní pneumatiky jsou ovšem koncipovány tak, aby dobře fungovaly při teplotách do 7 stupňů Celsia a i za nich fungují výrazně hůře než letní, pakliže nesněží. Kdysi jsme vám ukazovali test, který dokládal, že na suchu a mokru fungují letní lépe za jakékoli teploty, tedy i pod nulou. Řeči o průměrné denní teplotě nižší než 8 stupňů coby vhodných podmínkách pro přezutí jsou jen ničím nepodloženým mýtem - zimní pneu jsou lepší jen na sněhu a ledu, musely by panovat teploty v řádu desítek stupňů pod nulou, aby byly lepší i na suchu. Nakonec, před brzkým přezouváním dříve varovalo i BMW, které exaktně ukázalo, že na suché i mokré silnici jsou letní pneumatiky lepší bez ohledu na teplotu.

Ani mírnější zimní počasí ovšem v dohledné době nelze očekávat, a tak s použitím zimního obutí lze počítat jak s vyšší spotřebou, tak především s horšími jízdními vlastnostmi - například brzdná dráha se prodlužuje až o desítky procent, jak znovu ukázalo zmíněné srovnání BMW. A v neposlední řadě budou „zimáky” trpět také větším opotřebením a můžete si je při vyšším nájezdu snadno zničit dříve, než je poprvé budete skutečně potřebovat. Přezutí z letních pneumatik v tuto chvíli ani v následujících dnech nedává smysl, pokud nemíříte do hor, nebo tam nežijete.

Tímto vás rozhodně nechceme vyzývat k tomu, abyste na zimní pneumatiky zcela zanevřeli, o jejich přínosu za adekvátních podmínek nemá smysl diskutovat, nakonec i to výše zmíněné srovnání jasně ukázalo. Jen je zkrátka třeba používat hlavu více než kdy jindy a sledovat předpověď počasí. Že bude listopad, neznamená fakticky nic - v následujících týdne má být výrazně tepleji než v těch předchozích.

Vyjma horských oblastí tedy návštěvu pneuservisu skutečně ještě odložte, a pokud ji máte již za sebou, možná popřemýšlejte, zda na zimních opravdu setrvat. Zvláště pokud máte velký nájezd a používáte dvě sady kol, jejichž výměna je jednoduchá a levná. Mít na zimní přezuto moc brzy není nic chytrého nebo opatrného, jak si někteří mylně myslí - i špičkové zimní pneu v teple obvykle fungují hůře než mizerné letní...

Zimní pneumatiky jsou koncipované tak, aby to nejlepší odváděly při teplotách maximálně do 7 stupňů Celsia. V následujících týdnech lze ale čekat mnohem vyšší teploty, a pokud tedy nebydlíte na horách či v oblasti, kde je zimní obutí vyžadováno dopravními značkami, s přezouváním ještě vydržte. Ilustrační foto: ADAC

Petr Prokopec